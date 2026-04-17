Öt választókerületben változhat a végeredmény, most számolják a szavazatokat

Még változhat a végeredmény, már ami az új Országgyűlés összetételét illeti. A múlt vasárnapi választások után szombaton több választókerületben megfordulhat az állás a külképviseleti, valamint az átjelentkezéses szavazatok számlálását követően.
2026. április 17., péntek 08:56
Az országgyűlési választásokat április 12-én tartották, a Tisza Párt kétharmados parlamenti felhatalmazást kapott, viszont a Nemzeti Választási Iroda honlapján továbbra is a következő felirat fogadja az érdeklődőket. A szavazatfeldolgozás folyamatban, a levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok feldolgozása a szombati nap végéig fejeződik be, és előfordulhat, hogy több választókerület eddigi eredménye változni fog. Az Index megírta, hogy addig az adatok az aktuális feldolgozottsági állapotot mutatják.

A választás eredménye az adatok 98,94 százalékos feldolgozottságánál, ám szombatig több választókerület eredménye megfordulhat
Öt választókerület eredménye fordulhat meg

A múlt vasárnapi választások után szombaton több választókerületben megfordulhat az állás a külképviseleti, valamint az átjelentkezéses szavazatok számlálását követően. Ez az egyéni és listás mandátumokat is érintheti. Nézzük, hogy mely választókerületekben a legszorosabb a verseny, ahol esetleg megfordulhat az eddigi eredmény.

A Keszthely központú Zala vármegye 2-es választókerület:

  • Varga Balázs (Tisza Párt): 24969 szavazat
  • Nagy Bálint (Fidesz–KDNP): 24921 szavazat
  • A differencia 48 szavazat.

A Paks központú Tolna vármegye 3-as választókerület:

  • Süli János (Fidesz–KDNP): 19476 szavazat
  • Cseh Tamás (Tisza Párt): 19338 szavazat
  • A differencia 138 szavazat.

A Nyírbátor központú Szabolcs-Szatmár-Bereg 6-os választókerület:

  • Simon Miklós (Fidesz–KDNP): 22944 szavazat
  • Barna-Szabó Tímea (Tisza Párt): 22770 szavazat
  • A differencia 174 szavazat.

A Dombóvár központú Tolna vármegye 2-es választókerület:

  • Csibi Krisztina (Fidesz–KDNP): 18901 szavazat
  • Szijjártó Gábor (Tisza Párt): 18479 szavazat
  • A differencia 422 szavazat.

A Marcali központú Somogy vármegye 3-as választókerület:

  • Bakos Csaba Attila (Tisza Párt): 20413 szavazat
  • Móring József Attila (Fidesz–KDNP): 19913 szavazat
  • A differencia 500 szavazat.

Az Index által megkérdezett szakértő szerint egyéniben a Tisza, míg listán a Fidesz-KDNP szerezhet még mandátumot.

– A külképviseleti, valamint az átjelentkezéses választópolgárok szavazatainak számlálása még hátravan, és mivel a Fidesz jellemzően a saját átlaga alatt teljesít ezekben a csoportokban, a Tiszának még több egyéni mandátuma lehet. Ha viszont legalább három helyen változik a győztes személye, akkor a töredékszavazatok miatt elképzelhető, hogy egy listás mandátum visszabillen a Fidesz irányába – vélekedett László Róbert, a Political Capital választási szakértője.

