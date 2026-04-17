Öt választókerületben változhat a végeredmény, most számolják a szavazatokat
Az országgyűlési választásokat április 12-én tartották, a Tisza Párt kétharmados parlamenti felhatalmazást kapott, viszont a Nemzeti Választási Iroda honlapján továbbra is a következő felirat fogadja az érdeklődőket. A szavazatfeldolgozás folyamatban, a levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok feldolgozása a szombati nap végéig fejeződik be, és előfordulhat, hogy több választókerület eddigi eredménye változni fog. Az Index megírta, hogy addig az adatok az aktuális feldolgozottsági állapotot mutatják.
Öt választókerület eredménye fordulhat meg
A múlt vasárnapi választások után szombaton több választókerületben megfordulhat az állás a külképviseleti, valamint az átjelentkezéses szavazatok számlálását követően. Ez az egyéni és listás mandátumokat is érintheti. Nézzük, hogy mely választókerületekben a legszorosabb a verseny, ahol esetleg megfordulhat az eddigi eredmény.
A Keszthely központú Zala vármegye 2-es választókerület:
- Varga Balázs (Tisza Párt): 24969 szavazat
- Nagy Bálint (Fidesz–KDNP): 24921 szavazat
- A differencia 48 szavazat.
A Paks központú Tolna vármegye 3-as választókerület:
- Süli János (Fidesz–KDNP): 19476 szavazat
- Cseh Tamás (Tisza Párt): 19338 szavazat
- A differencia 138 szavazat.
A Nyírbátor központú Szabolcs-Szatmár-Bereg 6-os választókerület:
- Simon Miklós (Fidesz–KDNP): 22944 szavazat
- Barna-Szabó Tímea (Tisza Párt): 22770 szavazat
- A differencia 174 szavazat.
A Dombóvár központú Tolna vármegye 2-es választókerület:
- Csibi Krisztina (Fidesz–KDNP): 18901 szavazat
- Szijjártó Gábor (Tisza Párt): 18479 szavazat
- A differencia 422 szavazat.
A Marcali központú Somogy vármegye 3-as választókerület:
- Bakos Csaba Attila (Tisza Párt): 20413 szavazat
- Móring József Attila (Fidesz–KDNP): 19913 szavazat
- A differencia 500 szavazat.
Az Index által megkérdezett szakértő szerint egyéniben a Tisza, míg listán a Fidesz-KDNP szerezhet még mandátumot.
– A külképviseleti, valamint az átjelentkezéses választópolgárok szavazatainak számlálása még hátravan, és mivel a Fidesz jellemzően a saját átlaga alatt teljesít ezekben a csoportokban, a Tiszának még több egyéni mandátuma lehet. Ha viszont legalább három helyen változik a győztes személye, akkor a töredékszavazatok miatt elképzelhető, hogy egy listás mandátum visszabillen a Fidesz irányába – vélekedett László Róbert, a Political Capital választási szakértője.
