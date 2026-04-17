Öt választókerületben változhat a végeredmény, most számolják a szavazatokat

Az országgyűlési választásokat április 12-én tartották, a Tisza Párt kétharmados parlamenti felhatalmazást kapott, viszont a Nemzeti Választási Iroda honlapján továbbra is a következő felirat fogadja az érdeklődőket. A szavazatfeldolgozás folyamatban, a levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok feldolgozása a szombati nap végéig fejeződik be, és előfordulhat, hogy több választókerület eddigi eredménye változni fog. Az Index megírta, hogy addig az adatok az aktuális feldolgozottsági állapotot mutatják.

A választás eredménye az adatok 98,94 százalékos feldolgozottságánál, ám szombatig több választókerület eredménye megfordulhat

Öt választókerület eredménye fordulhat meg

A múlt vasárnapi választások után szombaton több választókerületben megfordulhat az állás a külképviseleti, valamint az átjelentkezéses szavazatok számlálását követően. Ez az egyéni és listás mandátumokat is érintheti. Nézzük, hogy mely választókerületekben a legszorosabb a verseny, ahol esetleg megfordulhat az eddigi eredmény.

A Keszthely központú Zala vármegye 2-es választókerület: