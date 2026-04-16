Rendkívüli interjút ad Orbán Viktor
Lezárt állapotban találta a külképviseleti urnákat az NVB
A testület tagjai kedden délután már megtekintették az NVI Hengermalom úti épületének egyik helyiségében az addig beérkezett 255 urnát, csütörtök délelőtt pedig az azóta beérkezett 82-et.
Az NVB tagjai meggyőződtek arról, hogy a kedd óta visszaérkezett urnák és urnazáró címkék sértetlenek, így nincs törvényi akadálya az urnákban található voksok összeszámolásának. Az NVI az egyik, Edinburgh-ból érkezett urna sértetlen állapotát a többitől elkülönítve vizsgálta meg, mert abban valószínűleg egy nyomkövetőt helyezett el az egyik választópolgár, így indokolt volt annak tűzszerészeti átvizsgálása.
A szavazás napján külföldön tartózkodó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok Magyarország nagykövetségein és konzulátusain szavazhattak; 100 ország 149 külképviseletén. A külképviseleti névjegyzékben 90 740-en szerepeltek, közülük 84 749-en el is mentek voksolni. (Teheránban és Erbílben a biztonsági helyzet miatt nem lehetett megtartani a szavazást). A külképviseletekről összesen 337 urnát vártak az NVI-be.
Mivel az NVB lezárt állapotban találta az eddig beérkezett külképviseleti urnákat, így azokat az NVI felbonthatja, és megkezdhetik a bennük lévő borítékok szétválogatását a 106 egyéni választókerület szerint.
A választókerületenként szétválogatott borítékokat az átjelentkezéssel szavazók voksaival együtt pénteken eljuttatják a 106 országgyűlési egyéni választókerület kijelölt szavazatszámláló bizottságához. A kijelölt 106 szavazatszámláló bizottságnál az átjelentkezéssel, illetve a külképviseleten szavazók borítékjait "bekeverik" a választás estéjén fel nem bontott urnákba, és így számlálják meg a voksokat.
Amikor a szavazatszámláló bizottság eredménymegállapító jegyzőkönyve rendelkezésre áll, a választókerületi választási bizottság megállapítja a választás választókerületi eredményét, azt, hogy ki nyerte a mandátumot a választókerületben.
A parlamenti választás országos listás eredményét az NVB állapítja meg az országos listás választás területi részeredményéről kiállított jegyzőkönyvek, a levélben szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a választás egyéni választókerületi eredményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, legkésőbb május 4-én.
Fotók: MTI
