2026. május 23. szombat, Dezső
27°C Budapest
repülő
kártérítés
air france

Öt magyar is meghalt, fizethet az Air France

Több mint 80 millió forintnak megfelelő kártérítést kell fizetni az Air France légitársaságnak és az Airbus repülőgépgyártónak a 2009-es légikatasztrófa miatt.
2026. május 23., szombat 12:59
Vágólapra másolva!

A repülő Rio de Janiero-ból tartott Párizsba, de viharba kerültek és az Atlanti-óceánba zuhantak. 228 ember volt rajta, köztük 5 magyar. Az Airbus érzékelőinek a műszaki hibája és a pilóták rossz reakciója vezetett a katasztrófához. A párizsi fellebbviteli bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt bűnösnek találta a két céget. 

Ez volt a francia repüléstörténet legtöbb halálos áldozatot követelő balesete.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra