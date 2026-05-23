Öt magyar is meghalt, fizethet az Air France

A repülő Rio de Janiero-ból tartott Párizsba, de viharba kerültek és az Atlanti-óceánba zuhantak. 228 ember volt rajta, köztük 5 magyar. Az Airbus érzékelőinek a műszaki hibája és a pilóták rossz reakciója vezetett a katasztrófához. A párizsi fellebbviteli bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés miatt bűnösnek találta a két céget.

Ez volt a francia repüléstörténet legtöbb halálos áldozatot követelő balesete.