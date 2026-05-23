Veszprémbe költözött Samu

Rendőri biztosítás mellett, egy hatalmas kamion szállította Budapestről Veszprémbe az öt éves elefántbikát Samut. Egy hatalmas konténerben érkezett meg az állatkert új lakója. Barátságosan, azonnal elkezdett ismerkedni az új gondozójával. Viszont a költöztetés megszervezése hónapok munkája volt. Erről beszélt a Fővárosi Állatkert igazgatója a Tényeknek.

Tréningeztük őt arra, hogy a szállításnál szükséges bódító injekciót azt kézből be tudjuk neki adni és ne kelljen altatópuskát használni. Úgyhogy igazából ez egy nagyon alapos dolog volt, egy összeszokott csapat végezte, akikkel már jó néhány elefántot szállítottunk

- mondta Sós Endre.



Samu minden pillanatát rögzítette az állatkert. Így volt ez a születésénél is 2021 áprilisában. Sőt élete jelentősebb eseményeit is. A születésnapját mindig nagyon sok látogató várta.



Igazi közönség kedvenc Samu. Nagyon sokan aggódtak érte, miután Elefánt-herpeszvírust diagnosztizáltak nála 2023-ban. Számos kezelést kapott, szteroidokat és vírusellenes szereket, de vér és vérplazma-átömlesztést is, míg végül teljesen meggyógyult. Most pedig Veszprémben új élet vár rá. Új csapatban kell megállnia a helyét.



Samu még szokja az új helyét, de nemsokára a Veszprémi Állatkert látogatói is személyesen találkozhatnak az újonnan érkezett elefántbikával.