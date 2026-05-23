Nemzetközi bűnbandát számolt fel a NAV
Azt írták, először egy jelentős tétel adásvétele közben érték tetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna, 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is.
Az eladók és a vevők éppen egy jogellenes ügyletet bonyolítottak le, amikor rajtuk ütöttek a pénzügyőrök: hatalmas zsákokba csomagolva 1,5 tonna magyar adó- és zárjegy nélküli, finomra vágott fogyasztási dohány cserélt volna gazdát. A NAV bűnügyi szakemberi forrónyomos intézkedéssorozattal beazonosították az elkövetők által működtetett illegális dohánygyárat is, ahol további 3,5 tonna vágott dohányt találtak.
A helyszínen komplett gyártási munkafolyamat zajlott: ismeretlen forrásból származó alapanyagok feldolgozása, fermentálása, vágása, adagolása és kiskereskedelmi kiszerelése. A higiéniai feltételeket teljesen nélkülöző, illegális gyárban 13 500 csomag - feketepiacra szánt - legyártott és becsomagolt, 50 grammos kiszerelésű finomra vágott fogyasztási dohánycsomagot találtak a pénzügyőrök.
Az elkövetők az áramellátást aggregátorokkal oldották meg, hogy a gépek kiugróan magas áramfogyasztása ne tűnjön fel. Katonai rádiófrekvenciás jelzavaró berendezést alkalmaztak, amely a mobilhálózatok mellett a GPS, a WIFI és egyéb, vezeték nélküli rendszerek blokkolására szolgál.
A tájékoztatás szerint a bűnszövetség összetett nemzetközi kapcsolatokra épült. Egy Magyarországon élő, büntetett előéletű horvát állampolgár bízott meg egy másik, szintén Magyarországon élő külföldi állampolgárt a nagy mennyiségű dohánytermék beszerzésével. Az adózatlan termék konspirált szállítását bosnyák állampolgárok bérelt szlovén kisteherautóval és ugyanilyen rendszámú felvezető autóval végezték.
A szállítmányt Baranya vármegyében három magyar személygépkocsiba és utánfutóba rakodták át, és innen folytatta volna útját a dohánykaraván, de itt a pénzügyi nyomozók a bevetési igazgatóság speciális támogató egységével kiegészülve lecsaptak a szállítókonvojra.
Közölték: a NAV nyomozói az alapos felderítő munkát követő első intézkedéstől (az adásvétel tetten érésétől) számított 48 óra alatt felszámolták az állami költségvetésnek jelentős kárt okozó bűncselekménysorozatot. Az abban részt vevő hat külföldi állampolgárt őrizetbe vették, gyanúsítottként hallgatták ki, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amelyet a Kaposvári Járásbíróság elrendelt.
A bűnszövetségben, üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett miatt elrendelt nyomozásban több mint öt tonna vágott dohányt, valamint a feldolgozáshoz, fermentáláshoz és piaci kiszereléshez használt ipari gépsor mellett 12 millió forint készpénzt is lefoglaltak - áll a közleményben.
A nyitókép illusztráció (Shutterstock)
