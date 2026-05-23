Nemzetközi bűnbandát számolt fel a NAV

Azt írták, először egy jelentős tétel adásvétele közben érték tetten a bűnbanda tagjait Baranyában, majd a gyanúsítottak letartóztatásával egy időben Fejér vármegyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Összesen több mint 5 tonna, 420 millió forint értékű illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg, és a komplett gyártóberendezés lefoglalásával felszámolták a rejtve működő előállító üzemet is.

Az eladók és a vevők éppen egy jogellenes ügyletet bonyolítottak le, amikor rajtuk ütöttek a pénzügyőrök: hatalmas zsákokba csomagolva 1,5 tonna magyar adó- és zárjegy nélküli, finomra vágott fogyasztási dohány cserélt volna gazdát. A NAV bűnügyi szakemberi forrónyomos intézkedéssorozattal beazonosították az elkövetők által működtetett illegális dohánygyárat is, ahol további 3,5 tonna vágott dohányt találtak.

A helyszínen komplett gyártási munkafolyamat zajlott: ismeretlen forrásból származó alapanyagok feldolgozása, fermentálása, vágása, adagolása és kiskereskedelmi kiszerelése. A higiéniai feltételeket teljesen nélkülöző, illegális gyárban 13 500 csomag - feketepiacra szánt - legyártott és becsomagolt, 50 grammos kiszerelésű finomra vágott fogyasztási dohánycsomagot találtak a pénzügyőrök.

Az elkövetők az áramellátást aggregátorokkal oldották meg, hogy a gépek kiugróan magas áramfogyasztása ne tűnjön fel. Katonai rádiófrekvenciás jelzavaró berendezést alkalmaztak, amely a mobilhálózatok mellett a GPS, a WIFI és egyéb, vezeték nélküli rendszerek blokkolására szolgál.

A tájékoztatás szerint a bűnszövetség összetett nemzetközi kapcsolatokra épült. Egy Magyarországon élő, büntetett előéletű horvát állampolgár bízott meg egy másik, szintén Magyarországon élő külföldi állampolgárt a nagy mennyiségű dohánytermék beszerzésével. Az adózatlan termék konspirált szállítását bosnyák állampolgárok bérelt szlovén kisteherautóval és ugyanilyen rendszámú felvezető autóval végezték.