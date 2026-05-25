Cápatámadásban halt meg egy férfi az ausztráliai Nagy-korallzátonynál

A férfi egy négyfős társasághoz tartozott, amely csónakjával az északkeleti Queensland állam partjaitól mintegy 45 kilométerre található Kennedy zátonyhoz ment szigonnyal horgászni.

A tájékoztatás szerint a férfi fején szerzett sebesülésbe halt bele, miután egyik társának sikerült kihúznia a vízből. Társai már a csónakról vészjelzést adtak le, de járművüknek több mint egy óráig tartott a partot elérni. Akkor már csak a férfi halálát tudták megállapítani.

A 39-year-old man has died after being attacked by a shark on Sunday while fishing on the Great Barrier Reef, police said, the second fatal shark attack in Australia this month.



Legutóbb május 16-án jelentettek halálos cápatámadást Perth városának partjai mellett Nyugat-Ausztráliában.

Természetvédők szerint évente mintegy 20 cápatámadást regisztrálnak, amelyek többsége nem halálos kimenetelű.