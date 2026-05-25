Cápatámadásban halt meg egy férfi az ausztráliai Nagy-korallzátonynál

Cápatámadásban meghalt egy 39 éves férfi vasárnap az ausztráliai Nagy-korallzátonynál - közölte az MTI Elaine Burns, az ausztrál rendőrség egyik nyomozójának nyilatkozatát.
2026. május 25., hétfő 11:20
A férfi egy négyfős társasághoz tartozott, amely csónakjával az északkeleti Queensland állam partjaitól mintegy 45 kilométerre található Kennedy zátonyhoz ment szigonnyal horgászni.

A tájékoztatás szerint a férfi fején szerzett sebesülésbe halt bele, miután egyik társának sikerült kihúznia a vízből. Társai már a csónakról vészjelzést adtak le, de járművüknek több mint egy óráig tartott a partot elérni. Akkor már csak a férfi halálát tudták megállapítani.


Legutóbb május 16-án jelentettek halálos cápatámadást Perth városának partjai mellett Nyugat-Ausztráliában.

Természetvédők szerint évente mintegy 20 cápatámadást regisztrálnak, amelyek többsége nem halálos kimenetelű.

Januárban strandok tucatjait kellett bezárni Kelet-Ausztráliában, beleértve Sydney városát is, miután mindössze két napon belül négy cápatámadást is jelentettek a térségben.

