Cápatámadásban halt meg egy férfi az ausztráliai Nagy-korallzátonynál
A férfi egy négyfős társasághoz tartozott, amely csónakjával az északkeleti Queensland állam partjaitól mintegy 45 kilométerre található Kennedy zátonyhoz ment szigonnyal horgászni.
A tájékoztatás szerint a férfi fején szerzett sebesülésbe halt bele, miután egyik társának sikerült kihúznia a vízből. Társai már a csónakról vészjelzést adtak le, de járművüknek több mint egy óráig tartott a partot elérni. Akkor már csak a férfi halálát tudták megállapítani.
Legutóbb május 16-án jelentettek halálos cápatámadást Perth városának partjai mellett Nyugat-Ausztráliában.
Természetvédők szerint évente mintegy 20 cápatámadást regisztrálnak, amelyek többsége nem halálos kimenetelű.
Januárban strandok tucatjait kellett bezárni Kelet-Ausztráliában, beleértve Sydney városát is, miután mindössze két napon belül négy cápatámadást is jelentettek a térségben.
