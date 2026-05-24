Rendvédelmisek hatoltak be a lengyel államfő lakásába, riasztást kaptak

Karol Nawrocki szerint egyre több provokáció történik.
2026. május 24., vasárnap 09:51
Rendvédelmisek hatoltak be Karol Nawrocki lengyel államfő gdanski magánlakásába a 112-es segélyvonalon érkező, hamisnak bizonyult tűzriasztás miatt, az eset kapcsán az elnöki hivatal képviselője még az éjjel találkozik Marcin Kierwinski belügyminiszterrel – közölte Rafal Leskiewicz elnöki szóvivő szombat éjjel az X-en, írta meg az MTI.

A hatóságok a lakók távollétében betörték az ajtót, és behatoltak a lakásba

– tájékoztatott Leskiewicz.


Az ellenzéki jelöltként megválasztott államfő az észak-lengyelországi Gdanskból származik, magánlakása ott található. Nawrocki a hivatalba lépése óta a varsói államfői palotában lakik a családjával együtt. Hivatalos információk szerint az államfő jelenleg nincs külföldi úton.

Leskiewicz a bejegyzésben azzal hozta összefüggésbe a történteket, hogy az utóbbi napokban több, a lengyel jobboldalhoz kötődő közéleti szereplőnél és újságírónál történt hatósági beavatkozás hamis telefonos riasztás alapján. Az ilyen esetek "megbénítják a hatóságok munkáját", a kormány pedig "képtelen megfelelő módon reagálni" - jegyezte meg a szóvivő.

Bejelentette: a Nawrockit érintő eset miatt Pawel Szefernaker elnöki kabinetfőnök még az éjjel, sürgősségi eljárás keretében találkozik Marcin Kierwinski belügyminiszterrel.

Kierwinski az X-en közölte: az eset kapcsán a késő esti órákban összehívta a belügyi tárca kötelékében működő szolgálatok képviselőinek tanácskozását.

Az incidensre reagálva, Donald Tusk kormányfő az X-en megírta: "újabb telefonos provokáció történt", ennek kapcsán "folyamatosan kapcsolatban van" a miniszterekkel és az illetékes szolgálatokkal.

A provokátorok tevékenysége az állam biztonsága ellen irányul

– fogalmazott Tusk. Bejelentette: vasárnapra rendkívüli kormányülést hívott össze a fennálló helyzet miatt. A kormányfő Nawrockinak "szolidaritását nyilvánította".

 

