Lövések dördültek a Fehér Háznál, a támadót lelőtték
Tüzet nyitott egy 21 éves Maryland állambeli férfi a Fehér Ház közelében szombaton, a Titkos Szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt, számolt be az MTI.
A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is, akinek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.
A hatóságok Nasire Best-ként azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörben volt, mert előzőleg összetűzésbe keveredett a Titkos Szolgálattal, és mentális problémákkal küzdött. A férfit a rendőrségi adatok szerint 2025. nyarán kétszer is előállították hivatalos személy elleni fenyegetés, valamint lezárt területre való illetéktelen belépés miatt.
A támadót kórházba vitték, de ott már csak a halálát tudták megállapítani.
Az előzetes vizsgálat szerint a férfi három lövést adott le a Fehér Ház előtt egy biztonsági ellenőrző pontnál, amit a hivatalos személyek védelmét ellátó Titkos Szolgálat ügynökei viszonoztak.
Egyelőre nem derült ki, hogy a tűzpárbaj során megsebesült civilt a támadó vagy a hatóság fegyveréből származó lövedék találta-e el.
A Titkos Szolgálat szóvivője elmondta, hogy a férfi a táskájából vette elő a fegyvert, amiből a Fehér Ház, illetve az ellenőrző pontnál szolgálatot ellátó ügynökök felé lőtt.
Steve Cheung fehér házi szóvivő elmondta, hogy az incidens idején, helyi idő szerint este 6 óra körül Donald Trump elnök hivatalában dolgozott, és munkáját nem függesztette fel.
Az amerikai politika több szereplője elítélte a támadást.
Kathy Hochul, New York állam demokrata kormányzója közleményében azt írta, hogy a politikai erőszaknak nincs helye Amerikában, egyben méltatta a Titkos Szolgálatot a gyors beavatkozásért, amivel megelőzte, hogy egy veszélyes helyzet rosszabbá váljon.
Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke szintén köszönetet mondott a Titkos Szolgálat intézkedéséért, amelynek ügynökei saját biztonságukat kockáztatva látják el szolgálatukat.
