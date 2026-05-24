Lövések dördültek a Fehér Háznál, a támadót lelőtték



Az előzetes vizsgálat szerint a férfi három lövést adott le a Fehér Ház előtt egy biztonsági ellenőrző pontnál, amit a hivatalos személyek védelmét ellátó Titkos Szolgálat ügynökei viszonoztak.

Egyelőre nem derült ki, hogy a tűzpárbaj során megsebesült civilt a támadó vagy a hatóság fegyveréből származó lövedék találta-e el.

A Titkos Szolgálat szóvivője elmondta, hogy a férfi a táskájából vette elő a fegyvert, amiből a Fehér Ház, illetve az ellenőrző pontnál szolgálatot ellátó ügynökök felé lőtt.

Steve Cheung fehér házi szóvivő elmondta, hogy az incidens idején, helyi idő szerint este 6 óra körül Donald Trump elnök hivatalában dolgozott, és munkáját nem függesztette fel.

Az amerikai politika több szereplője elítélte a támadást.