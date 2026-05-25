Elektronikus zavarással megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét az orosz határ közelében



A The Times beszámolója szerint a zavarás valójában csak az észtországi felszállás után, a repülés kezdeti szakaszában érte a gépet, amely ekkor az orosz határ közelében repült. A műholdas navigációs rendszert azonban csak úgy lehetett volna helyreállítani, ha a repülőgép összes rendszerét leállítják és újraindítják, ez viszont a levegőben nem lehetséges, így ezeket a navigációs műszereket a három órás út végéig nem lehetett használni.

A lap szerint - amelynek egyik tudósítója is a repülőgépen utazott a védelmi miniszter sajtókíséretének tagjaként - az incidens után a pilóták biztosították az utasokat arról, hogy a gép a történtek ellenére is biztonságosan működik.

A The Times szerint nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy az elektronikus zavaró akcióval szándékosan a brit védelmi miniszter repülőgépét vették-e célba. A lap szerint ugyanakkor a gép útja látható volt az online repülési nyomkövető portálokon.

May 24, 2026



Nemrégiben sokkal súlyosabb incidens történt az orosz és a brit légierő között a Fekete-tenger feletti nemzetközi légtérben. A londoni védelmi minisztérium minapi beszámolója szerint a brit királyi légierő egyik Boeing RC-135 Rivet Joint típusú, elektronikus felderítésre kialakított, légi járőrözési rutinfeladatot ellátó repülőgépét a múlt hónapban egy orosz Szu-35-ös és egy Szu-27-es vadászgép néhány méternyire megközelítette.