Elaludt a kormánynál, egyenesen a folyóba repült az autóval - VIDEÓ
Saját fiai élesztették újra az otthonában összeesett szabolcsi családfőt
Saját gyerekei küzdöttek apjuk életéért, amikor az 50 év körüli családfő minden előzmény nélkül beszélgetés közben összeesett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei otthonában – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.
A család azonnal hívta a mentőket, míg a két bátor fiú a mentésirányító segítségével megkezdte az újraélesztést. Rövid időn belül megérkezett a segítség, akik emelt szinten folytatták az életmentést, így végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit.
A történtek után a beteg egy élelmiszerboltban találkozott újra az életét megmentő mentőtiszttel, akihez odarohant, és könnyek között köszönte meg az életét.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala
