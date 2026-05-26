Saját fiai élesztették újra az otthonában összeesett szabolcsi családfőt

Könnyek között köszönte meg a segítséget a mentőtisztnek.
2026. május 26., kedd 16:00
Saját gyerekei küzdöttek apjuk életéért, amikor az 50 év körüli családfő minden előzmény nélkül beszélgetés közben összeesett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei otthonában – közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.


A család azonnal hívta a mentőket, míg a két bátor fiú a mentésirányító segítségével megkezdte az újraélesztést. Rövid időn belül megérkezett a segítség, akik emelt szinten folytatták az életmentést, így végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit.

A történtek után a beteg egy élelmiszerboltban találkozott újra az életét megmentő mentőtiszttel, akihez odarohant, és könnyek között köszönte meg az életét.

Nyitókép: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

