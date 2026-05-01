Ausztráliában összecsapások törtek ki egy őslakos kislány halála után
A tájékoztatás szerint két rendőr, két mentős és egy tűzoltó megsérült az összecsapásokban.
A helyi média által közzétett felvételeken egy lángokban álló rendőrautó és a könnygázfelhőben fegyveres rendőrökre üvöltő tömeg volt látható.
A mintegy 400 fős tömeg azért akart bejutni a kórházba, hogy bosszút álljon a szombaton eltűnt, és csütörtökön holtan megtalált ötéves kislány megölésével gyanúsított Jefferson Lewison. A férfit korábban már elítélték testi sértésért, és nemrég szabadult a börtönből.
Azért került kórházba, mert még csütörtökön elment a helyi őslakos közösség táborába. Miután bejelentkezett, a tábor tagjai úgy döntöttek, hogy önbíráskodás útján igazságot szolgáltatnak, és addig verték, amíg eszméletét vesztette.
Martin Dole, az Északi Terület rendőrfőnöke a helyi közszolgálati csatornának, az ABC-nek azt mondta, Lewist péntek hajnalban saját biztonsága érdekében a terület fővárosába, Darwinba szállították, és valószínűleg a következő napokban vádat emelnek ellene.
Forrás: MTI
