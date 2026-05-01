Ausztráliában összecsapások törtek ki egy őslakos kislány halála után

A tájékoztatás szerint két rendőr, két mentős és egy tűzoltó megsérült az összecsapásokban.

A helyi média által közzétett felvételeken egy lángokban álló rendőrautó és a könnygázfelhőben fegyveres rendőrökre üvöltő tömeg volt látható.

A mintegy 400 fős tömeg azért akart bejutni a kórházba, hogy bosszút álljon a szombaton eltűnt, és csütörtökön holtan megtalált ötéves kislány megölésével gyanúsított Jefferson Lewison. A férfit korábban már elítélték testi sértésért, és nemrég szabadult a börtönből.