Milyen apuka Szoboszlai? Mutatjuk!

A magyar középpályás az Everton ellen 2-1-re megnyert mérkőzésen ünnepelte 100. fellépését a Liverpool színeiben. Szoboszlai Dominik teljesítménye méltó volt a jubileumhoz, a brit lapok szerint újfent csapata egyik legjobbja volt, ami ismételten a legjobb pillanatban villantotta meg egészen kivételes rugótechnikáját, hiszen a 100. percben az ő szöglete után született meg csapata győztes gólja.

Szoboszlai Dominik a pályán remekül teljesít, vasárnap is gólpasszt adott az Everton ellen

Szoboszlai szezonja eddig kimagasló

Szoboszlai Dominik a 2025–2026-os szezonban a Liverpool egyik legfoglalkoztatottabb játékosa, aki eddig összesen 48 mérkőzésen lépett pályára a klubcsapatában, ezeken 12 gólt szerzett és 9 gólpasszt osztott ki minden sorozatot figyelembe véve.

