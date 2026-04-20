Milyen apuka Szoboszlai? Mutatjuk!

A Liverpool 2-1-re nyert az Everton vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának vasárnapi városi rangadóján. A találkozót követően Szoboszlai Dominik már a családja – a felesége, Buzsik Borka és a kislánya – körében töltődött fel, méghozzá nem is akármilyen környezetben.
2026. április 20., hétfő 21:22
A magyar középpályás az Everton ellen 2-1-re megnyert mérkőzésen ünnepelte 100. fellépését a Liverpool színeiben. Szoboszlai Dominik teljesítménye méltó volt a jubileumhoz, a brit lapok szerint újfent csapata egyik legjobbja volt, ami ismételten a legjobb pillanatban villantotta meg egészen kivételes rugótechnikáját, hiszen a 100. percben az ő szöglete után született meg csapata győztes gólja.

Szoboszlai Dominik a pályán remekül teljesít, vasárnap is gólpasszt adott az Everton ellen
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Szoboszlai szezonja eddig kimagasló

Szoboszlai Dominik a 2025–2026-os szezonban a Liverpool egyik legfoglalkoztatottabb játékosa, aki eddig összesen 48 mérkőzésen lépett pályára a klubcsapatában, ezeken 12 gólt szerzett és 9 gólpasszt osztott ki minden sorozatot figyelembe véve.

Szoboszlai Dominik statisztikája (2025/26)

  • Premier League: 31 meccs, 5 gól, 4 gólpassz, 2783 játékperc
  • Bajnokok Ligája: 12 meccs, 5 gól, 4 gólpassz, 1053 játékperc
  • FA-kupa: 4 meccs, 2 gól, 360 játékperc
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gólpassz, 90 játékperc
  • Összesen: 48 meccs, 12 gól, 9 gólpassz, 4286 játékperc

Mindehhez hozzájön, hogy a bajnokságban 90 százalékos passzpontossággal játszik, és meccsenként átlagosan közel két kapura lövéssel próbálkozik. Eddig nyolc alkalommal nyerte el a Meccs embere elismerést, sőt, kimagasló formájának köszönhetően 2026 márciusában a szurkolók a hónap játékosának választották a Liverpoolnál.

Szoboszlai imádja a kislányát

Az ünneplés helyett azonban Buzsik Borka és a kislánya társaságában töltötte az idejét a magyar játékos. Párja, Buzsik Borka ezúttal nem a mérkőzésről, vagy a szurkolásról posztolt a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában, hanem a családi idillről. A fotón az látszik, amint a Liverpool magyar sztárja csendes, vidéki környezetben, birkákat néz a naplementében, miközben a kislányát a kezében tartja. 

Buzsik Borka fotóján jól látszik, milyen nagy az egyetértés apa és lánya között
Fotó: Instagram/Buzsik Borka

Nyitókép: Buzsik Borka Instagram oldala

 

