Milyen apuka Szoboszlai? Mutatjuk!

A magyar középpályás az Everton ellen 2-1-re megnyert mérkőzésen ünnepelte 100. fellépését a Liverpool színeiben. Szoboszlai Dominik teljesítménye méltó volt a jubileumhoz, a brit lapok szerint újfent csapata egyik legjobbja volt, ami ismételten a legjobb pillanatban villantotta meg egészen kivételes rugótechnikáját, hiszen a 100. percben az ő szöglete után született meg csapata győztes gólja.
Szoboszlai szezonja eddig kimagasló
Szoboszlai Dominik a 2025–2026-os szezonban a Liverpool egyik legfoglalkoztatottabb játékosa, aki eddig összesen 48 mérkőzésen lépett pályára a klubcsapatában, ezeken 12 gólt szerzett és 9 gólpasszt osztott ki minden sorozatot figyelembe véve.
Szoboszlai Dominik statisztikája (2025/26)
- Premier League: 31 meccs, 5 gól, 4 gólpassz, 2783 játékperc
- Bajnokok Ligája: 12 meccs, 5 gól, 4 gólpassz, 1053 játékperc
- FA-kupa: 4 meccs, 2 gól, 360 játékperc
- Szuperkupa: 1 meccs, 1 gólpassz, 90 játékperc
- Összesen: 48 meccs, 12 gól, 9 gólpassz, 4286 játékperc
Mindehhez hozzájön, hogy a bajnokságban 90 százalékos passzpontossággal játszik, és meccsenként átlagosan közel két kapura lövéssel próbálkozik. Eddig nyolc alkalommal nyerte el a Meccs embere elismerést, sőt, kimagasló formájának köszönhetően 2026 márciusában a szurkolók a hónap játékosának választották a Liverpoolnál.
Szoboszlai imádja a kislányát
Az ünneplés helyett azonban Buzsik Borka és a kislánya társaságában töltötte az idejét a magyar játékos. Párja, Buzsik Borka ezúttal nem a mérkőzésről, vagy a szurkolásról posztolt a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában, hanem a családi idillről. A fotón az látszik, amint a Liverpool magyar sztárja csendes, vidéki környezetben, birkákat néz a naplementében, miközben a kislányát a kezében tartja.
