Öt választókerületben változhat a végeredmény, most számolják a szavazatokat
Magyar Péter: marad az üzemanyagoknál a védett ár az új kormány megalakulása után is
Magyar Péter miniszterelnök-jelölt jelezte: erről azon a tárgyaláson állapodtak meg, amelyet Hernádi Zsolttal, a Mol csoport elnök-vezérigazgatójával, valamint a Mol felső vezetésével folytatott Kapitány István és Kármán András társaságában.
A Mol részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyagellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított
- hangsúlyozta.
A párt elnöke azt is írta, felszólítja Orbán Viktort, hogy a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést.
Magyar Péter kitért arra, hogy tárgyalt Hernádi Zsolttal a Mol által a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalékról is.
Elnök-vezérigazgató úrral ismertettem a Tisza-kormány terveit e téren. A Mol a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fog eljárni. A Mol vezetése harmadik negyedéves osztalékkifizetést fog javasolni a vállalat igazgatóságának
- olvasható a bejegyzésben.
Fotó: MTI
