Több névre is fény derült – Részletek kerültek ki a magyarérettségiről

A cikk szerint a középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy nyolcszáz-ezer szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet, vagy annak egy részletét kell elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat. Így mérik fel azt, hogy mennyire képesek figyelmesen olvasni és értelmezni a kapott szöveget - tették hozzá.

Közölték: a szövegértési feladatban Jókai életpályájáról olvasnak az érettségizők.

Az idei tesztben pedig szerepel szóképekkel kapcsolatos feladat és versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kell találni.

Ezen kívül egy Wass Alberttel, Herczeg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók

- olvasható a cikkben, amely szerint egy megadott vers stílusirányzatának, rímelésének felismerése is szerepel az irodalmi tesztben.