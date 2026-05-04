Lázban égnek a vizsgázók: Íme a magyarérettségi nem hivatalos megoldásai
Több névre is fény derült – Részletek kerültek ki a magyarérettségiről
A cikk szerint a középszintű írásbeli feladatsor első részében jellemzően egy nyolcszáz-ezer szavas ismeretterjesztő szöveget, publicisztikai művet, vagy annak egy részletét kell elolvasniuk a vizsgázóknak és megoldani az azokkal kapcsolatos feladatokat. Így mérik fel azt, hogy mennyire képesek figyelmesen olvasni és értelmezni a kapott szöveget - tették hozzá.
Közölték: a szövegértési feladatban Jókai életpályájáról olvasnak az érettségizők.
Az idei tesztben pedig szerepel szóképekkel kapcsolatos feladat és versrészletek sorba rendezése, valamint művek szereplőit is ki kell találni.
Ezen kívül egy Wass Alberttel, Herczeg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók
- olvasható a cikkben, amely szerint egy megadott vers stílusirányzatának, rímelésének felismerése is szerepel az irodalmi tesztben.
Kitértek arra is, hogy a fenti feladatok megoldásával összesen 40 pontot szerezhetnek a vizsgázók.
Ezt követi a szintén első részhez tartozó irodalmi műveltségi teszt, amivel további 20 pontot szerezhetnek a vizsgán - jelezték. Az első feladatsor megoldására a diákoknak összesen 90 percük van - írták.
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint magyar nyelv és irodalomból középszinten 76 109, emelt szinten pedig 2417 tanuló ad számot tudásáról.
