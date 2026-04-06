Volt ukrán parlamenti képviselő: bűncselekményekből származik az aranykonvoj pénze, amelyből Zelenszkij Magyar Pétert is támogatta

Az Ellenpont megírta, hogy az ukrán aranykonvoj ügye március eleje óta tartja lázban nem csak a magyar, de az ukrán közéletet is. Emlékeztetőül: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő.

Ezek Ausztriából szállítottak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat Ukrajnába. Ez azonban csak egy töredéke az idei teljes forgalomnak. A 2026-os évben eddig ugyanis több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

Call centerek, online csalások?

Az Ellenpont most egy újabb ukrán megszólalót talált: Igor Moszijcsuk, az ukrán Radikális Párt képviselője YouTube-csatornáján vázolta fe, mi történhetett. Egy 2017-es merényletnek kis híján áldozatául eső Moszijcsuk nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a pénz konkrétan az ukrán call centerek tevékenységéből, azaz online csalásokból származik, és fegyverekre, Zelenszkij környezetének szánt milliárdok.