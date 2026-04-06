Az ukrán aranykonvoj pénzszállítóinak ügyvédje bevallotta, hogy tiszás aktivista
Volt ukrán parlamenti képviselő: bűncselekményekből származik az aranykonvoj pénze, amelyből Zelenszkij Magyar Pétert is támogatta
Az Ellenpont megírta, hogy az ukrán aranykonvoj ügye március eleje óta tartja lázban nem csak a magyar, de az ukrán közéletet is. Emlékeztetőül: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő.
Ezek Ausztriából szállítottak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat Ukrajnába. Ez azonban csak egy töredéke az idei teljes forgalomnak. A 2026-os évben eddig ugyanis több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.
Call centerek, online csalások?
Az Ellenpont most egy újabb ukrán megszólalót talált: Igor Moszijcsuk, az ukrán Radikális Párt képviselője YouTube-csatornáján vázolta fe, mi történhetett. Egy 2017-es merényletnek kis híján áldozatául eső Moszijcsuk nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a pénz konkrétan az ukrán call centerek tevékenységéből, azaz online csalásokból származik, és fegyverekre, Zelenszkij környezetének szánt milliárdok.
Nos, van még egy verzió, amit a beszélgetőpartnereim szintén nagyon valószínűnek tartanak: ezek call centerekből származó pénzek. Ezeket legalizálhatták, átfuttathatták Európán; mehettek valóban fegyverekre (…)
Sokan mesélik azt is, hogy ezek Zelenszkij környezetének pénzei. Találgatni sokat lehet, de az egyértelműen látszik, hogy bűncselekményekből, bűnözői ügyletekből származó pénzekről van szó, amelyek nagyon-nagyon zavaros ügyekre mennek. Ezeket a továbbiakban is vizsgálni és kutatni fogjuk. Úgy gondolom, Magyarország számára ismert, hogy hová és miért [mentek ezek a pénzek]...
Külön figyelemreméltó a politikus monológjában, hogy az ukrán szóhasználatban a "call center" fogalma nem igényel külön magyarázatot – senki nem multicégekre gondol, mint itthon, hanem azonnal mindenki tudja, hogy online csalásokról van szó.
Ahogy a miniszterelnök és a kormány is már felhívta rá a figyelmet: a Magyarországon tetten ért SMS- és online csalások 80 százaléka mögött szervezett ukrán bűnözői csoportok állnak, legutóbb pedig a rendőrség göngyölített fel sikeresen egy ilyen hálózatot.
Zelenszkij és köre Magyar Pétert támogatja
Az emberi ésszel felfoghatatlan mennyiségű és értékű szállítmány kapcsán számtalan találgatás került napvilágra: mi lehetett a vagyon forrása, és ki lehetett a címzett. Ahogy az Ellenpont elsőként beszámolt róla, Anatolij Sarij, ukrán sztárvlogger már tett arra utalást, hogy "az EU-ban is nagyon jól tudják, miféle pénzek ezek", vagyis egyszerű kenőpénz, amely feltételezhetően az Ukrajnának szánt uniós támogatásokból származik és korrupciós célokat szolgál. Abban több ukrán forrás is egyetért, hogy az arany és a pénz Zelenszkijhez és köréhez tartozik.
És arról is lehetet olvasni, hogy ebből a pénzből Magyar Péter kampányára is fordítottak egy nagyobb összeget. Ahogy arról az Ellenpont beszámolt, Boriszlav Berjoza volt ukrán parlamenti képviselő, Zelenszkij szövetségese elmondta, hogy Zelenszkij azt tervezte, hogy az aranykonvoj pénzét lerakják Magyarországon, és a konvoj üresen tér vissza Ukrajnába. A pénz egy részét az ukrán elnök saját magának lopta volna el, egy másik részét viszont a kétarcú Magyar Péter kampányának finanszírozására fordították volna-ahogy korábban már többször megtették ugyanígy.
Olekszandr Dubinszkij, a Zelenszkij-féle Nép Szolgája pártból kizárt parlamenti képviselő a bírósági kihallgatásán még egyértelműbben fogalmazott: ez a pénz Zelenszkij lopott pénze, amit "egy kamu rakétára kapott".
Címlapfotó: Forrás: Ігор Мосійчук Facebook
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor így ment locsolkodni unokáival
A cserben hagyott amerikai vidékről érkezve vált az elfeledett emberek bajnokává J. D. Vance
Menczer: Peti, nem érted! Aki az ukránokkal van, azt nem hívják meg a Védelmi Tanácsba
Menczer: ha a Török Áramlaton nem jön orosz gáz, akkor a magyar családok és a gazdaság energia nélkül marad
A Spiegel már 2024-ben megírta, hogy az ukránok a Török Áramlatot is meg akarják támadni
Kijev már tucatnyi támadást hajtott végre különböző gázvezetékek ellen, beleértve a Török Áramlatot is
Orbán Viktor Kiskundorozsmán ellenőrizte a Török Áramlat megerősített katonai védelmét
Rogán Antal: nem szabad válsághelyzetben rábízni az országot olyanokra, akik veszélyes döntéseket hoznak
Szijjártó: a szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást
Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”
Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után