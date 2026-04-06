Volt ukrán parlamenti képviselő: bűncselekményekből származik az aranykonvoj pénze, amelyből Zelenszkij Magyar Pétert is támogatta
Az ukrán aranykonvoj pénzszállítóinak ügyvédje bevallotta, hogy tiszás aktivista
„A kormánymédia azzal próbálja hitelteleníteni, hogy »ezer szállal kötődik a Tiszához«. Ennek van bármilyen alapja?” – tette fel a kérdést a 444 a Laczó Adriennel készített interjúban – írta meg a mandiner.hu.
Az ukrán aranykonvoj pénzszállítóinak ügyvédje erre azt a választ adta:
Annyi alapja van, hogy szeretném, ha a Tisza nyerne. Kapcsolatom annyi van a Tisza Párttal, hogy több tízezred magammal én is önkéntes vagyok, például szavazatszámláló leszek a választáson. Ha ez számít, akkor nyugodtan elkönyvelhetnek tiszásnak, de szó sincs arról, hogy beígértek volna nekem bármilyen kormányzati pozíciót, ahogy azt a kormánymédia állítja.
Magyarán Laczó Adrienn önkéntesként dolgozik a Tisza győzelméért, tehát tiszás aktivista.
Emlékezetes, több tízmillió eurót, dollárt és 9 kilogramm aranyat foglaltak le a magyar hatóságok azoktól az ukrán banki alkalmazottaktól, akiket a TEK kapcsolt le Magyarországon. Az ügy érdekessége, hogy a pénzszállítók ügyvédjének irodájában dolgozik a Tisza Párthoz több szálon kötődő Laczó Adrienn.
Nemrég pedig az is kiderült, hogy a tiszás ügyvéd védi a hivatali visszaéléssel meggyanúsított volt rendőrtisztet, Szabó Bencét is.
Mint ismert, a Direkt36 baloldali portál kedd tett közzé egy hosszú – feltételezhetően Szabó Bence volt rendőrszázados információin is alapuló cikket –, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok nyomására a rendőrök a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. Az összeállítás szerint a két férfi ellen azért kezdődött eljárás, mert éppen egy olyan akciót próbáltak megakadályozni, amelyet valakik a Tisza Párt informatikai rendszere ellen indítottak, a cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két informatikus.
A Direkt36 állításait a hatóságok cáfolták, Szabó Bence nyomozót kollégái árulónak tartják és az ügyészség büntetőeljárást folytat vele szemben.
Laczó Adrienn teljes mértékben a Tisza Párt embere
Ahogy azt egy korábbi cikkébe is megírta a mandiner.hu Laczó rengeteg szálon kötődik Magyar Péter pártjához. „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomodmagammal együtt – a Tisza Pártban látom” – írta a saját oldalán korábban.
Laczóról korábban az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével. Beszámolója szerint az igazságügyi helyreállítási terven dolgoztak.
Tarr ismét sokat beszélt?
Tarr büszkén mesélte, hogy Laczó Adrienn „kiugrott bíróval” dolgoznak egy „igazságügyi helyreállítási terven”, ami azt jelenti, hogy ha hatalomra kerülnek, nekimennek a teljes igazságügyi rendszernek.
Elmondhatom, mert most már nem titok: a héten találkoztam Laczó Adriennel, aki kiugrott bíra (...), és van egy egyesületük (...), ahol azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehetne az országot, az igazságszolgáltatást visszaállítani, visszavezetni ahhoz, amiről nagyon komoly munkával, nagyon sok okos ember, sok energia befektetésével eltérítették az országot. Ez azért nagyon jó, mert készülünk arra, hogyha lesz választás, és azon sikerül olyan eredményt elérnünk, akkor hozzá kell nyúlnunk azokhoz az elrontott, tudatosan szétszedett dolgokhoz, amelyek az országot jelentik, és ennek egy nagyon fontos eleme az igazságszolgáltatás rendbetétele, az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállítása
– fogalmazott Tarr.
Mindezek mellett Laczó annyira lelkes Tisza-rajongó, hogy a Tisza programjának igazságügyi részét is támogatja a Facebookon:
Laczó Adriennt a Tűzfalcsoport egy korábbi bejegyzésében egyenesen a Tisza igazságügyi programírójának nevezte. Laczó egyébként Juszt László baloldali újságíróval beszélgetett. Ebből többek között kiderült, hogy szerinte a jogállamot „hát ha nem is kell megerőszakolni, de okosan kell használni”.
Laczó 2025. január 24-én előadást tartott a Tisza Párt discord-csatornáján:
Laczó Adriennt a Tűzfalcsoport egy korábbi bejegyzésében egyenesen a Tisza igazságügyi programírójának nevezte. Laczó egyébként Juszt László baloldali újságíróval beszélgetett. Ebből többek között kiderült, hogy szerinte a jogállamot „hát ha nem is kell megerőszakolni, de okosan kell használni”.
