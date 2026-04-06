Az ukrán aranykonvoj pénzszállítóinak ügyvédje bevallotta, hogy tiszás aktivista

„A kormánymédia azzal próbálja hitelteleníteni, hogy »ezer szállal kötődik a Tiszához«. Ennek van bármilyen alapja?” – tette fel a kérdést a 444 a Laczó Adriennel készített interjúban – írta meg a mandiner.hu.

Az ukrán aranykonvoj pénzszállítóinak ügyvédje erre azt a választ adta:

Annyi alapja van, hogy szeretném, ha a Tisza nyerne. Kapcsolatom annyi van a Tisza Párttal, hogy több tízezred magammal én is önkéntes vagyok, például szavazatszámláló leszek a választáson. Ha ez számít, akkor nyugodtan elkönyvelhetnek tiszásnak, de szó sincs arról, hogy beígértek volna nekem bármilyen kormányzati pozíciót, ahogy azt a kormánymédia állítja.

Magyarán Laczó Adrienn önkéntesként dolgozik a Tisza győzelméért, tehát tiszás aktivista.

Emlékezetes, több tízmillió eurót, dollárt és 9 kilogramm aranyat foglaltak le a magyar hatóságok azoktól az ukrán banki alkalmazottaktól, akiket a TEK kapcsolt le Magyarországon. Az ügy érdekessége, hogy a pénzszállítók ügyvédjének irodájában dolgozik a Tisza Párthoz több szálon kötődő Laczó Adrienn.