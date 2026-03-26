Lebukás: beazonosították a kémbotrányba keveredett tiszás informatikust – előkerült egy fotó is

Lebukás: beazonosították a kémbotrányba keveredett tiszás informatikust – előkerült egy fotó is
Az Indexnek sikerült megtalálnia – még egy hivatalos pártfotón is – az egyik tiszás informatikust, aki a kedden napvilágot látott ukrán hátterű kémügy egyik főszereplője. Maróti Tamás brit–magyar kettős állampolgár, aki ellen a korábbiakban már több alkalommal folyt büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.
Az Indexnek sikerült megtalálnia – még egy hivatalos pártfotón is – az egyik tiszás informatikust, aki a kedden napvilágot látott ukrán hátterű kémügy egyik főszereplője. Mint ismert, kedden reggel a Direkt36 tett közzé egy hosszú cikket, amelyben lényegében azt állították, hogy a magyar szolgálatok a Tisza Párthoz való kötődésük miatt tartottak házkutatást két informatikusnál. A zavaros, számos ponton nem alátámasztott cikkből az a kép rajzolódott ki, hogy a rendőrséget felhasználva politikai üldözés áldozata lett a két férfi - részletezte a Magyar Nemzet.

A kém, a téglák és a Tisza Párt

Kedden délután azonban rendkívüli ülést tartott a titkosszolgálatok munkáját felügyelő nemzetbiztonsági bizottság, amelynek tájékoztatásából kiderült, hogy 

a két férfi konkrétan külföldi szolgálatokkal állt kapcsolatban, egyikük számos alkalommal bent járt Ukrajna budapesti nagykövetségén, sőt még engedélyköteles titkosszolgálati eszközök beszerzésétől sem riadtak vissza.

A Direkt36 cikkében csak Buddhaként emlegetett, a nemzetbiztonsági bizottság dokumentumában pedig MT monogrammal jelölt férfi nem más, mint Maróti Tamás. 

A férfiról a tiszás források is azt állították: mindig is kicsit furcsán viselkedett. 

Nagyon korán a Tiszához került, és állandóan gyanakodott mindenkire. Magyar Pétert is folyton arról győzködte, hogy téglák vannak a pártban. Rengeteget dolgozott azon is, hogy kivizsgálja, ki áll a szimpatizánsok adatainak kiszivárogtatása mögött.

A lap még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálta „Buddhát”, amint a párt irodájában egy tiszás pulóverben éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik.

Fotó: A Tisza Párt Facebook-oldala

Maróti Tamásról kedden a következő, titkosítás alól feloldott részletek derültek ki: 

  • Brit–magyar kettős állampolgár, aki ellen a korábbiakban már több alkalommal folyt büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt.
  • Korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került, miután azt állította, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni. 
  • Jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik. (Ez utóbbi információ azért is érdekes, mert a H. D. monogrammal jelölt társa, a másik tiszás informatikus pedig éppen az észt szolgálatokkal állhat kapcsolatban a róla közzétettek alapján – a szerk.)
  • 2019 óta érdeklődik titkosszolgálati eszköznek/engedélyköteles kettős felhasználású terméknek minősülő eszközök beszerzése iránt és áll kapcsolatban ilyen termékeket forgalmazó külföldi gyártókkal. 
  • A tiszához köthető másik informatikussal folytatott kapcsolata során tudomást szerzett annak titkosszolgálati kapcsolatrendszeréről, és közreműködött azokban a tárgyalásokban, amelyek engedélyköteles titkosszolgálati eszközök (kémszoftver, jelzavaró, kép- és hangrögzítésre álcázott módon alkalmas eszköz) beszerzését célozták.

Brit cége buktatta le, az ukrán aranykonvoj tiszás ügyvédje is előkerült

Maróti Tamás beazonosításában  a férfi brit háttere is segített a lapnak. 2019-ben ugyanis éppen az Egyesült Királyságban hozott létre egy céget, a Stohastik Ltd.-t, amelynek alapító dokumentumában Maróti lakcímeként a Carl Lutz rakpart 29. szerepelt. Ez a cím a Google-utcakeresőn szereplő fotó alapján pedig nem más, mint egy dunai állóhajó. 

Márpedig a Direkt36 keddi cikkéből kiderült, hogy az egyik gyanúsítottnál tartott házkutatásra éppen egy budapesti hajón került sor.

A Direkt36 újságírói, Wirth Zsuzsanna és Pethő András a kritikák ellenére kitartottak cikkük állításai mellett, és azt állították, hogy az AH főigazgatójának levele nem adott érdemi választ. A rendelkezésre álló információk alapján azonban felmerült, hogy nem egy összeesküvést tártak fel, hanem egy kémelhárítási akcióba ütközhettek. A két szerző később a Telexen videóinterjút közölt Szabó Bencével, aki feltehetően a cikkük egyik fő forrása volt. A Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozóját időközben hivatali visszaélés gyanújával hallgatták ki. Szabó az interjúban megismételte a Direkt36 narratíváját, és egy konspiratív életmódot írt le az általa Buddhaként emlegetett Marótiról. Azt mondta róla, hogy egy irodahajóra költözött, minden eszköze titkosított volt, és próbált láthatatlan maradni. 

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldalka

Az ügy abszurditását pedig tovább fokozza az a tény is, hogy a hivatali visszaéléssel gyanúsított rendőr ügyvédje nem más, mint az a Laczó Adrienn, aki az ukrán aranykonvojbotrány gyanúsítottjait is képviseli. 

Laczó nyilvánvalóan nem véletlenül tűnik fel már a második, Tisza Párthoz köthető, ukrán érintettségű történetben. 

A korábbi bírónő ugyanis több szálon is kapcsolódik a Tisza Párthoz. A sajtóban korábban is megjelent, hogy rendszeresen egyeztetett Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével a párt „igazságügyi helyreállítási tervéről”.

Laczó Adrienn egy korábbi Facebook bejegyzésében pedig ezt írta: „Tény, hogy határozott meggyőződésem szerint Magyarországnak égető szüksége van az új rendszerváltásra, és jelenleg ennek egyetlen letéteményesét – többmilliomod-magammal együtt – a Tisza Pártban látom.”

Itt tart a hivatalos eljárás

Rendőrségi információink alapján a két érintett informatikusnál a hatóságok adathordozókat és engedély nélkül birtokolt haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség jelenleg engedélyköteles haditechnikai eszközök illegális birtoklásával gyanúsítja ezeket a személyeket. Ez vélhetően a gyakorlatban illegális lehallgatókészülékeket jelent, amelyek felhasználási szándéka a párthoz köthető szakemberek esetén jelenleg tisztázatlan.

Nyitókép: MTI

 

