gyilkosság
késelés
kisfiú

10 hónapos kisfiú holttestére találtak rá a rendőrök

10 hónapos kisfiú holttestére találtak rá a rendőrök
Édesanyja ölhette meg.
2026. március 30., hétfő 12:40
A minap letartóztattak egy észak-karolinai nőt Amerikában, aki megkéselhette 10 hónapos kisfiát - számolt be róla a Crime Online.

A rendőröket még csütörtökön délután riasztották a családi házhoz, ahol a kis Enoch Chappellt szúrt sebekkel a testén találták meg. A kiérkező mentők nem sokkal később halottnak nyilvánították.

A gyilkossággal édesanyját, a 34 éves Ciara Fredericket vádolják, elfogták és le is tartóztatták.

Az ügy vizsgálata és a büntetés mértékének megállapítása még folyamatban van.

 

Nyitókép: Buncombe megyei seriffhivatal

