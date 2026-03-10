10 hónapos kisfiú holttestére találtak rá a rendőrök

A minap letartóztattak egy észak-karolinai nőt Amerikában, aki megkéselhette 10 hónapos kisfiát - számolt be róla a Crime Online.

A rendőröket még csütörtökön délután riasztották a családi házhoz, ahol a kis Enoch Chappellt szúrt sebekkel a testén találták meg. A kiérkező mentők nem sokkal később halottnak nyilvánították.

A gyilkossággal édesanyját, a 34 éves Ciara Fredericket vádolják, elfogták és le is tartóztatták.

Az ügy vizsgálata és a büntetés mértékének megállapítása még folyamatban van.