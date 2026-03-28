Elszakadt a cérna: az ukrán civileknek elegük van a TCK-s emberrablókból - Videó

A kényszersorozás a civilek körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt, sokan azonban már nem maradnak tétlenek. Az emberek egyre nyíltabban szállnak szembe a TCK-sokkal, így pár szerencsés megmenekül az elhurcolás elől - írja a Magyar Nemzet.

Az ukrajnai Ivano-Frankivszkben rögzített videón civilek tömege veszi körül a rendőrautót, amelybe egy férfit ültettek be.

A felvételen hallható, ahogy az emberek tiltakoznak, az autó elé állnak, és megakadályozzák, hogy a jármű elhagyja a helyszínt.

Az emberek már készek nyíltan fellépni az ellen, hogy szeretteiket vagy szomszédaikat a frontra hurcolják.