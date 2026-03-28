2026. március 28. szombat, Gedeon, Johanna
8°C Budapest
kényszersorozás
ukrajna
emberrablók

Elszakadt a cérna: az ukrán civileknek elegük van a TCK-s emberrablókból - Videó

Az ukrán lakosság türelme fogytán van. Egyre több felvétel tanúskodik arról, hogy civilek nyíltan szembeszállnak a területi toborzóközpontok (TCK) munkatársaival és próbálják megmenteni honfitársaikat a kényszersorozástól.
2026. március 28., szombat 12:59
Vágólapra másolva!

A kényszersorozás a civilek körében egyre nagyobb félelmet és bizalmatlanságot kelt, sokan azonban már nem maradnak tétlenek. Az emberek egyre nyíltabban szállnak szembe a TCK-sokkal, így pár szerencsés megmenekül az elhurcolás elől - írja a Magyar Nemzet.

Az ukrajnai Ivano-Frankivszkben rögzített videón civilek tömege veszi körül a rendőrautót, amelybe egy férfit ültettek be. 

A felvételen hallható, ahogy az emberek tiltakoznak, az autó elé állnak, és megakadályozzák, hogy a jármű elhagyja a helyszínt.

Az emberek már készek nyíltan fellépni az ellen, hogy szeretteiket vagy szomszédaikat a frontra hurcolják.


Luckban helyiek léptek közbe, amikor a katonai toborzóközpont munkatársai egy fiút próbáltak magukkal rángatni. A videón jól látszik, mennyire elegük van az embereknek a toborzótisztek brutalitásából.


Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben  Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté, annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.


Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt az értesülést. A Tisza Párt elnöke a közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra