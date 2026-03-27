Óriási balesetet szenvedett egy iskolabusz, 4 gyereket vitt el a mentő – Videó
Lenyelte anyja műkörmét, perceken belül megfulladt a pici
Felfoghatatlan tragédia rázta meg egy argentin család életét: meghalt az egyéves Dante Valentín Bermudes Rumi, miután légútja elzáródott. A gyanú szerint a kisgyermek egy apró tárgyat – feltehetően édesanyja műkörmét – nyelhette le, írta meg pénteken az Express.
A gyermeket légzési nehézségek miatt szállították kórházba, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni. A boncolás megállapította, hogy fulladás okozta a halálát, miután a légútja elzáródott.
A fiam március 21-én halt meg. Otthon voltunk, és rájöttem, hogy nem kap levegőt. Átrohantam a szomszédomhoz segítséget kérni, de ő nem tudott tenni semmit
- osztotta meg a tragédia részleteit az édesanya, Aylin Saucedo. A kisfiú alig tíz percen belül meghalt.
Ma már nem vagy itt, és csak a játékaid, a kis anyajegyeid és az összes holmid maradt nekem nélküled
- búcsúzott gyermekétől a megtört asszony.
Vizsgálják a baleset körülményeit.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
