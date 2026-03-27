Lenyelte anyja műkörmét, perceken belül megfulladt a pici

Felfoghatatlan tragédia rázta meg egy argentin család életét: meghalt az egyéves Dante Valentín Bermudes Rumi, miután légútja elzáródott. A gyanú szerint a kisgyermek egy apró tárgyat – feltehetően édesanyja műkörmét – nyelhette le, írta meg pénteken az Express.

A gyermeket légzési nehézségek miatt szállították kórházba, azonban az orvosok már nem tudták megmenteni. A boncolás megállapította, hogy fulladás okozta a halálát, miután a légútja elzáródott.

A fiam március 21-én halt meg. Otthon voltunk, és rájöttem, hogy nem kap levegőt. Átrohantam a szomszédomhoz segítséget kérni, de ő nem tudott tenni semmit

- osztotta meg a tragédia részleteit az édesanya, Aylin Saucedo. A kisfiú alig tíz percen belül meghalt.