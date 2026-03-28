A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel - Videó

Magyarország Kormánya hivatalos YouTube oldalán hozta nyilvánosságra azt a - titkosítás alól feloldott - felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Dirket36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal munkájával kapcsolatban. A nyilvánosságra hozott videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket.

A férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban.



A tiszás informatikus vallomása: valószínűleg külföldi szolgálatok szervezhettek be

„A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon amit mondtak, meg az összes többi dolgon és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült” – mondta H.D. az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak azon a hangfelvételen, ami mindenki számára elérhetővé vált a kormány YouTube csatornáján. A férfi azt is hozzátette: elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire „beszívta”.