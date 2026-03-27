Kiugrott az egyetem ablakán egy 25 éves hallgató, felkavaró felvételek készültek a helyszínen
Óriási balesetet szenvedett egy iskolabusz, 4 gyereket vitt el a mentő – Videó
Összeütközött egy iskolabusz és egy teherautó pénteken a romániai Dâmbovița megyében, Tărtășești település közelében – írta az erdélyi Maszol.ro.
Az előzetes vizsgálatok szerint a 22 éves kamionos a DN7-es úton haladt, amikor hátulról letarolta a tanulókat szállító mikrobuszt.
A balesetben 13 személy volt érintett, 11 gyerek mellett 2 felnőtt is, a magas szám miatt pedig az egész megyében életbe léptették az úgynevezett „vörös beavatkozási tervet”.
A katasztrófavédelem komoly erőket mozgósított, a szomszédos megyékből is érkezetek tűzoltók, mentők, egy helikopter, valamint még egy mobil orvosi pontot is telepítettek.
A diákok fejsérüléseket szenvedtek az ütközés erejétől, de eszméletüket nem vesztették. Végül négy kiskorút, illetve egy felnőttet szállítottak kórházba. Három gyereket Bukarestben, egyet pedig Tergovistyében helyeztek el.
+Ez is érdekelheti
Egy leopárd ölt meg egy cseh szerzetest Sri Lankán
Felkavaró videó, brutálisan összevertek egy 12 éves lányt a buszmegállóban
37 késszúrással ölte meg a nagymamáját egy 14 éves fiú
Lezuhant egy helikopter, szörnyethalt 3 ember – Videó
Lenyelte anyja műkörmét, perceken belül megfulladt a pici
„Köteles voltam megtenni”: az esküvőjük után elvágta felesége torkát
Taxisofőr erőszakolta meg az utasát, videóra is vette
A pályaudvar közepén szült egy nő, videón a hihetetlen eset
Egy porszívózsinórral fojtotta meg feleségét
Megtámadtak több újságírót a szélsőséges botránypolitikus háza előtt, kórházba kellett vinni őket
Tévesen bebörtönöztek egy nagymamát, miután az AI bankrablónak nézte