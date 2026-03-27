Óriási balesetet szenvedett egy iskolabusz, 4 gyereket vitt el a mentő – Videó

Összeütközött egy iskolabusz és egy teherautó pénteken a romániai Dâmbovița megyében, Tărtășești település közelében – írta az erdélyi Maszol.ro.

Az előzetes vizsgálatok szerint a 22 éves kamionos a DN7-es úton haladt, amikor hátulról letarolta a tanulókat szállító mikrobuszt.

A balesetben 13 személy volt érintett, 11 gyerek mellett 2 felnőtt is, a magas szám miatt pedig az egész megyében életbe léptették az úgynevezett „vörös beavatkozási tervet”.



A katasztrófavédelem komoly erőket mozgósított, a szomszédos megyékből is érkezetek tűzoltók, mentők, egy helikopter, valamint még egy mobil orvosi pontot is telepítettek.