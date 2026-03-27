2026. március 27. péntek, Hajnalka
Óriási balesetet szenvedett egy iskolabusz, 4 gyereket vitt el a mentő – Videó

Nem a mikrobusz vezetője hibázhatott.
2026. március 27., péntek 18:03
Összeütközött egy iskolabusz és egy teherautó pénteken a romániai Dâmbovița megyében, Tărtășești település közelében – írta az erdélyi Maszol.ro.

Az előzetes vizsgálatok szerint a 22 éves kamionos a DN7-es úton haladt, amikor hátulról letarolta a tanulókat szállító mikrobuszt.

A balesetben 13 személy volt érintett, 11 gyerek mellett 2 felnőtt is, a magas szám miatt pedig az egész megyében életbe léptették az úgynevezett „vörös beavatkozási tervet”. 


A katasztrófavédelem komoly erőket mozgósított, a szomszédos megyékből is érkezetek tűzoltók, mentők, egy helikopter, valamint még egy mobil orvosi pontot is telepítettek.

A diákok fejsérüléseket szenvedtek az ütközés erejétől, de eszméletüket nem vesztették. Végül négy kiskorút, illetve egy felnőttet szállítottak kórházba. Három gyereket Bukarestben, egyet pedig Tergovistyében helyeztek el.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

