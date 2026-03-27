2026. március 27. péntek, Hajnalka
9°C Budapest
nagymama
késelés
unoka

37 késszúrással ölte meg a nagymamáját egy 14 éves fiú

A tinédzsert életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.
2026. március 27., péntek 16:01
Vágólapra másolva!

Egy egyesült államokbeli nyugat-virginiai 14 éves tinédzser, Amauri Powe, éveket tölthet börtönben, mert egy „szörnyű gyilkosságban” halálra késelte 46 éves nagyanyját, Parzella Harris-t – közölte a lawandcrime.

Az elkövető, aki együtt élt nagymamájával, csupán 14 éves volt, amikor 2024. február 4-én elhatározta, hogy pénzt fog szerezni rokonától. A hatóságok közlése szerint a vádlott 37-szer szúrta és vágta meg az áldozatát.

Szörnyű, ostoba dolgot tettem

– mondta a fiatalkorú a tárgyalásán és hozzátette, hogy akkoriban sokat drogozott.

Nem tudom, miért tetted ezt. Soha nem fogok megbocsátani neked, soha. Nem kellett volna megtenned

– mondta a tettes nővére, Tonya Whitfield.

A tinédzsert  életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, de mivel a bűncselekmény elkövetésekor kiskorú volt, az állami törvények értelmében 15 év börtönbüntetés után feltételes szabadlábra helyezést kell felajánlani neki.

Nyitókép: WSAZ/YouTube

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra