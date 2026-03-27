Lenyelte anyja műkörmét, perceken belül megfulladt a pici
Taxisofőr erőszakolta meg az utasát, videóra is vette
A minap meghosszabbították a büntetését annak taxisofőrnek, aki öt éven keresztül többször megerőszakolta egyik visszatérő, kiszolgáltatott utasát Angliában - írta meg a Mirror pénteken.
A surrey-i Oxtedből származó Lance Percival 2020 és 2025 között rendszeresen fuvarozta mentális betegségekkel küzdő áldozatát, így bizalmi kapcsolatba kerültek. Ez idő alatt viszont számos alkalommal bántalmazta őt szexuálisan.
A nő végül hosszú idő után jelentette őt a rendőrségen. Amikor a férfit elfogták, a rendőrök egy SD-kártyát találtak a pénztárcájában, amelyen durva videók láthatók.
A taxis ugyanis a nő megerőszakolását kamrával rögzítette minden alkalommal. Összesen 16 videóra bukkantak, amelyeken jól hallatszik, ahogy az áldozat ellenkezik.
Lance-t még tavaly elfogták és letartóztatták, majd 12 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték.
A napokban viszont újabb tárgyalást tartottak az ügyben, ahol 20 évre súlyosbították a büntetését.
Nyitókép: Surrey Rendőrség
„Köteles voltam megtenni”: az esküvőjük után elvágta felesége torkát
A pályaudvar közepén szült egy nő, videón a hihetetlen eset
Egy porszívózsinórral fojtotta meg feleségét
Megtámadtak több újságírót a szélsőséges botránypolitikus háza előtt, kórházba kellett vinni őket
Tévesen bebörtönöztek egy nagymamát, miután az AI bankrablónak nézte
Altatás közben halt meg egy bölcsődés kisgyerek
Egy busz fagyasztójába rejtette feldarabolt barátnője holttestét
Nem fizet egy fillért sem a biztosító az 56 éves nőnek, extrém sportnak tartják a lovaglást
Ukránok az amerikai valasztasokba is beavatkoztak Trump ellen
Kávésbögrével ölte meg 2 hónapos gyerekét, videón a „mintaapa”
Holtan találták otthonában a Big Brother egykori sztárját