2026. március 27. péntek, Hajnalka
12°C Budapest
taxisofőr
szexuális erőszak
utasok

Taxisofőr erőszakolta meg az utasát, videóra is vette

Taxisofőr erőszakolta meg az utasát, videóra is vette
Kihasználta a nő kiszolgáltatottságát.
2026. március 27., péntek 14:28
Vágólapra másolva!

A minap meghosszabbították a büntetését annak taxisofőrnek, aki öt éven keresztül többször megerőszakolta egyik visszatérő, kiszolgáltatott utasát Angliában - írta meg a Mirror pénteken.

A surrey-i Oxtedből származó Lance Percival 2020 és 2025 között rendszeresen fuvarozta mentális betegségekkel küzdő áldozatát, így bizalmi kapcsolatba kerültek. Ez idő alatt viszont számos alkalommal bántalmazta őt szexuálisan.

A nő végül hosszú idő után jelentette őt a rendőrségen. Amikor a férfit elfogták, a rendőrök egy SD-kártyát találtak a pénztárcájában, amelyen durva videók láthatók.

A taxis ugyanis a nő megerőszakolását kamrával rögzítette minden alkalommal. Összesen 16 videóra bukkantak, amelyeken jól hallatszik, ahogy az áldozat ellenkezik.

Lance-t még tavaly elfogták és letartóztatták, majd 12 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték.

A napokban viszont újabb tárgyalást tartottak az ügyben, ahol 20 évre súlyosbították a büntetését.

Nyitókép: Surrey Rendőrség

 

Tovább a címoldalra