Taxisofőr erőszakolta meg az utasát, videóra is vette

A minap meghosszabbították a büntetését annak taxisofőrnek, aki öt éven keresztül többször megerőszakolta egyik visszatérő, kiszolgáltatott utasát Angliában - írta meg a Mirror pénteken.

A surrey-i Oxtedből származó Lance Percival 2020 és 2025 között rendszeresen fuvarozta mentális betegségekkel küzdő áldozatát, így bizalmi kapcsolatba kerültek. Ez idő alatt viszont számos alkalommal bántalmazta őt szexuálisan.

A nő végül hosszú idő után jelentette őt a rendőrségen. Amikor a férfit elfogták, a rendőrök egy SD-kártyát találtak a pénztárcájában, amelyen durva videók láthatók.

A taxis ugyanis a nő megerőszakolását kamrával rögzítette minden alkalommal. Összesen 16 videóra bukkantak, amelyeken jól hallatszik, ahogy az áldozat ellenkezik.

Lance-t még tavaly elfogták és letartóztatták, majd 12 év és hat hónap börtönbüntetésre ítélték.