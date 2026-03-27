Felkavaró videó, brutálisan összevertek egy 12 éves lányt a buszmegállóban
Fényes nappal, a nyílt utcán bántalmaztak egy 12 éves lányt Sydney nyugati részén, egy forgalmas buszmegállóban. A hétfői esetről egy telefonnal rögzített felvétel került ki az internetre, amelyen látható, hogy egy legalább négy tagból álló lánybanda brutálisan megtámadta a náluk fiatalabb diákot – részletezte pénteken az ausztráliai news.com.au.
A videón hallható, hogy az egyik támadó azt ordította, hogy „verjétek szét ezt a sz*rt”, közben ököllel ütötték, de még kétszer fejbe is rúgták a kiszolgáltatott gyereket, aki így hiába próbált, nem tudott felállni a földről.
Egy férfi szemtanúja volt a történéseknek, és azonnal a kislány védelmére kelt. A botránynak már sikerült véget vetni, mire a mentők kiérkeztek, és végül kórházba szállították a fiatalt.
Az áldozat nagynénjének elmondása szerint minden előzmény nélkül estek neki unokahúgának, aki nem is ismerte a támadókat, hiszen csak nemrég költözött a környékre az ország más részéről.
Az incidenst egy másik, néhány órával később egy nem messzi parkban kirobbant tömegverekedéssel együtt vizsgálják a rendőrök, ugyanis elképzelhető, hogy van kapcsolat a két eset között.
+Ez is érdekelheti
Kiugrott az egyetem ablakán egy 25 éves hallgató, felkavaró felvételek készültek a helyszínen
Egy leopárd ölt meg egy cseh szerzetest Sri Lankán
37 késszúrással ölte meg a nagymamáját egy 14 éves fiú
Lezuhant egy helikopter, szörnyethalt 3 ember – Videó
Lenyelte anyja műkörmét, perceken belül megfulladt a pici
„Köteles voltam megtenni”: az esküvőjük után elvágta felesége torkát
Taxisofőr erőszakolta meg az utasát, videóra is vette
A pályaudvar közepén szült egy nő, videón a hihetetlen eset
Egy porszívózsinórral fojtotta meg feleségét
Megtámadtak több újságírót a szélsőséges botránypolitikus háza előtt, kórházba kellett vinni őket
Tévesen bebörtönöztek egy nagymamát, miután az AI bankrablónak nézte