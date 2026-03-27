Felkavaró videó, brutálisan összevertek egy 12 éves lányt a buszmegállóban

Fényes nappal, a nyílt utcán bántalmaztak egy 12 éves lányt Sydney nyugati részén, egy forgalmas buszmegállóban. A hétfői esetről egy telefonnal rögzített felvétel került ki az internetre, amelyen látható, hogy egy legalább négy tagból álló lánybanda brutálisan megtámadta a náluk fiatalabb diákot – részletezte pénteken az ausztráliai news.com.au.

A videón hallható, hogy az egyik támadó azt ordította, hogy „verjétek szét ezt a sz*rt”, közben ököllel ütötték, de még kétszer fejbe is rúgták a kiszolgáltatott gyereket, aki így hiába próbált, nem tudott felállni a földről.

Egy férfi szemtanúja volt a történéseknek, és azonnal a kislány védelmére kelt. A botránynak már sikerült véget vetni, mire a mentők kiérkeztek, és végül kórházba szállították a fiatalt.

Az áldozat nagynénjének elmondása szerint minden előzmény nélkül estek neki unokahúgának, aki nem is ismerte a támadókat, hiszen csak nemrég költözött a környékre az ország más részéről.