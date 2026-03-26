Egy porszívózsinórral fojtotta meg feleségét

Rácsok mögött van egy egyesült államokbeli 28 éves illinois-i férfi, Brian Collin Hernandez, aki egy vita során porszívózsinórral megfojtotta 24 éves elidegenedett feleségét, Estefania Abril-Hernandez-t – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, március 18-án jelentette be az áldozat eltűnését a családja, majd másnap a hatóságok észrevették az eltűnt nő járművét az autópályán, és félreállították. A volán mögött a férje ült, akit azonnal őrizetbe vettek.

Ezek után az áldozat korábbi lakhelyére mentek, ahol megtalálták a megfojtott nőt.

Miután a hatóságok egy nyitott ablakon keresztül bejutottak a házba, Estefaniát holtan találták egy ágyon fekve egy második emeleti hálószobában, egy porszívózsinór szorosan a nyaka körül tekerve

– áll a sajtóközleményben.