Egy porszívózsinórral fojtotta meg feleségét

Egy porszívózsinórral fojtotta meg feleségét
Kilencszer tekerte a nyaka köré a kábelt.
2026. március 26., csütörtök 19:01
Rácsok mögött van egy egyesült államokbeli 28 éves illinois-i férfi, Brian Collin Hernandez, aki egy vita során porszívózsinórral megfojtotta 24 éves elidegenedett feleségét, Estefania Abril-Hernandez-t – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, március 18-án jelentette be az áldozat eltűnését a családja, majd másnap a hatóságok észrevették az eltűnt nő járművét az autópályán, és félreállították. A volán mögött a férje ült, akit azonnal őrizetbe vettek.

Ezek után az áldozat korábbi lakhelyére mentek, ahol megtalálták a megfojtott nőt.

Miután a hatóságok egy nyitott ablakon keresztül bejutottak a házba, Estefaniát holtan találták egy ágyon fekve egy második emeleti hálószobában, egy porszívózsinór szorosan a nyaka körül tekerve

– áll a sajtóközleményben.


A tettes kilencszer tekerte a porszívózsinórt a felesége nyaka köré, majd a gyilkosság után az elkövető olyan üzeneteket írogatott egy ismerősének, ami újabb bizonyíték volt bűnösségére.

"Kérlek, hívj fel, be kell vallanom valamit”, valamint „Elég biztos vagyok benne, hogy Estefania meghalt” – olvasható a hatóságok nyilatkozatában.

A vádlottat jelenleg is fogva tartják a DuPage megyei börtönben, legközelebb április 6-án kell bíróság elé állnia.

Nyitókép: DuPage megyei seriffhivatal

 

