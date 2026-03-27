Lezuhant egy helikopter, szörnyethalt 3 ember – Videó

Tragikus szerencsétlenség történt a Hawaiihoz tartozó Kauai sziget mellett csütörtökön. Helyi idő szerint délután négy óra előtt nem sokkal egy helikopter lezuhant, és a parttól mintegy száz méterre landolt az óceánban – írta a New York Post.

A fedélzeten a pilóta és négy utas tartózkodott a baleset idején. Hárman a helyszínen belehaltak sérüléseikbe, a két túlélőt pedig egy közeli kórházba szállították, de állapotukról egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást.

🎥 | At least three people were killed when a tour helicopter carrying a pilot and four passengers crashed into the ocean near #KalalauBeach on the Hawaiian island of Kauaʻi on Thursday afternoon. #HawaiianIsland #helicoptercrash #crashnews #TheStatesman pic.twitter.com/fvzapm2Abj — The Statesman (@TheStatesmanLtd) March 27, 2026



A lezuhanó gép az Airborne Aviation nevű cég tulajdonában volt, amely helikopteres kirándulások szervezésével foglalkozik.

A sziget polgármestere felszólította a lakosságot, hogy ne találgassanak a tragédia körülményeit illetően. A hatóságok idáig sem az áldozatok személyazonosságát, sem a baleset okát nem árulták el.