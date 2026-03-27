Lezuhant egy helikopter, szörnyethalt 3 ember – Videó
Tragikus szerencsétlenség történt a Hawaiihoz tartozó Kauai sziget mellett csütörtökön. Helyi idő szerint délután négy óra előtt nem sokkal egy helikopter lezuhant, és a parttól mintegy száz méterre landolt az óceánban – írta a New York Post.
A fedélzeten a pilóta és négy utas tartózkodott a baleset idején. Hárman a helyszínen belehaltak sérüléseikbe, a két túlélőt pedig egy közeli kórházba szállították, de állapotukról egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást.
A lezuhanó gép az Airborne Aviation nevű cég tulajdonában volt, amely helikopteres kirándulások szervezésével foglalkozik.
A sziget polgármestere felszólította a lakosságot, hogy ne találgassanak a tragédia körülményeit illetően. A hatóságok idáig sem az áldozatok személyazonosságát, sem a baleset okát nem árulták el.
