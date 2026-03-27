2026. március 27. péntek, Hajnalka
Lezuhant egy helikopter, szörnyethalt 3 ember – Videó

Két utast kórházba szállítottak, de egyelőre semmit nem tudni az állapotukról.
2026. március 27., péntek 15:30
Tragikus szerencsétlenség történt a Hawaiihoz tartozó Kauai sziget mellett csütörtökön. Helyi idő szerint délután négy óra előtt nem sokkal egy helikopter lezuhant, és a parttól mintegy száz méterre landolt az óceánban – írta a New York Post.

A fedélzeten a pilóta és négy utas tartózkodott a baleset idején. Hárman a helyszínen belehaltak sérüléseikbe, a két túlélőt pedig egy közeli kórházba szállították, de állapotukról egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást.


A lezuhanó gép az Airborne Aviation nevű cég tulajdonában volt, amely helikopteres kirándulások szervezésével foglalkozik. 

A sziget polgármestere felszólította a lakosságot, hogy ne találgassanak a tragédia körülményeit illetően. A hatóságok idáig sem az áldozatok személyazonosságát, sem a baleset okát nem árulták el.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

