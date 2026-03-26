Megtámadtak több újságírót a szélsőséges botránypolitikus háza előtt, kórházba kellett vinni őket

Rátámadtak forgatás közben a német Spiegel TV három tudósítójára szerdán a türingiai Fretterodében. Az újságírók a helyi közéletben ismert neonáci mozgalmár, Thorsten Heise háza előtt próbáltak meg anyagot készíteni, amikor váratlanul két férfi nekikesett.

A Bild beszámolója szerint az 56 és 22 éves támadók fizikailag bántalmazták a riporterekből álló csapatot, és még könnygázt is bevethettek ellenük. A médiamunkások szerencsére maguk tudták értesíteni a rendőrséget, de végül kórházba kellett szállítani őket.



A gyanúsítottakat az egyenruhások elfogták, majd késő este Thorsten Heise birtokán házkutatást tartottak, amelynek keretében több tárgyat is lefoglaltak. A szélsőséges szerveződéshez tartozó párost végül az intézkedést követően elengedték a hatóságok, és az újságírók is még aznap elhagyhatták a kórházat.

A tartományi bűnügyi hivatal nyomozást indított az ügyben.