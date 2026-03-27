Egy leopárd ölt meg egy cseh szerzetest Sri Lankán

Leopárd ölt meg egy cseh szerzetest a Kumana Nemzeti Parkban, Sri Lankán - közölte az MTI a cseh külügyminisztérium nyilatkozatát.

Adam Corgo, a tárca szóvivője a Sri Lanka-i hatóságok tájékoztatását megerősítve számolt be pénteken a 43 éves cseh állampolgárságú szerzetes haláláról. Hozzátette, hogy a cseh nagykövetség felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel, és értesítették a szerzetes családját is, őszinte részvétüket tolmácsolva a tragédia miatt.

Az OnLanka angol nyelvű hírportál jelentése szerint a helyi rendőrség csütörtökön indított vizsgálatot a szerzetes halála ügyében.

Foreign monk falls victim to tiger in Panama



A foreign monk who was meditating at the Bambarabgasthalawa, also known as Kudimbigala Aranya Senasanaya, located in the Panama Police Division, has passed away after being attacked by a tiger. This tragedy … https://t.co/1XbqcoHaqH — Gossip Lanka News (@gossiplanka) March 27, 2026



A szerzetes egy barlangban meditált, testét a nyakán és a mellkasán hatalmas sebekkel fedezték fel, és leopárdnyomokat is találtak a helyszínen - írta meg a Hiru News hírportál.