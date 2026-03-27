Egy leopárd ölt meg egy cseh szerzetest Sri Lankán
Leopárd ölt meg egy cseh szerzetest a Kumana Nemzeti Parkban, Sri Lankán - közölte az MTI a cseh külügyminisztérium nyilatkozatát.
Adam Corgo, a tárca szóvivője a Sri Lanka-i hatóságok tájékoztatását megerősítve számolt be pénteken a 43 éves cseh állampolgárságú szerzetes haláláról. Hozzátette, hogy a cseh nagykövetség felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel, és értesítették a szerzetes családját is, őszinte részvétüket tolmácsolva a tragédia miatt.
Az OnLanka angol nyelvű hírportál jelentése szerint a helyi rendőrség csütörtökön indított vizsgálatot a szerzetes halála ügyében.
A szerzetes egy barlangban meditált, testét a nyakán és a mellkasán hatalmas sebekkel fedezték fel, és leopárdnyomokat is találtak a helyszínen - írta meg a Hiru News hírportál.
A cseh szerzetest először 2021-ben töltött egy hónapot Sri Lankán, majd hazautazott Csehországba. Tavaly januárban azonban visszatért, és azóta a Kumana Nemzeti Park Bambaragasthalawa régiójában töltötte elvonulását magát a meditációnak szentelve - írta a hírportál.
+Ez is érdekelheti
Kiugrott az egyetem ablakán egy 25 éves hallgató, felkavaró felvételek készültek a helyszínen
Felkavaró videó, brutálisan összevertek egy 12 éves lányt a buszmegállóban
37 késszúrással ölte meg a nagymamáját egy 14 éves fiú
Lezuhant egy helikopter, szörnyethalt 3 ember – Videó
Lenyelte anyja műkörmét, perceken belül megfulladt a pici
„Köteles voltam megtenni”: az esküvőjük után elvágta felesége torkát
Taxisofőr erőszakolta meg az utasát, videóra is vette
A pályaudvar közepén szült egy nő, videón a hihetetlen eset
Egy porszívózsinórral fojtotta meg feleségét
Megtámadtak több újságírót a szélsőséges botránypolitikus háza előtt, kórházba kellett vinni őket
Tévesen bebörtönöztek egy nagymamát, miután az AI bankrablónak nézte