„Köteles voltam megtenni”: az esküvőjük után elvágta felesége torkát

Az egyesült államokbeli texasi rendőrség közlése szerint a 23 éves Francisco Mendez-Marin, aki kevesebb mint egy hónapja volt házas a feleségével, azt mondta a rendőröknek, hogy „köteles” volt megölni a 20 éves Karla Rangelt – részletezte a lawandcrime.

Mint kiderült, a hatóságok március 18-án hajnali 4:40-kor vonultak ki a pár lakóházához, miután hívást kaptak egy rendbontásról.

Amikor a rendőrök beléptek a lakásba, ott találták a vérben úszó férjet, egy másik személyt, valamint feleséget, aki nem reagált, és tátongó seb volt a nyakán.

A rendőrség szerint egy vérrel borított zsebkés is volt a lakásban, ezért az elkövetőt letartóztatták és a Carrollton Városi Börtönbe vitték.