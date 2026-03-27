Óriási balesetet szenvedett egy iskolabusz, 4 gyereket vitt el a mentő – Videó
„Köteles voltam megtenni”: az esküvőjük után elvágta felesége torkát
Az egyesült államokbeli texasi rendőrség közlése szerint a 23 éves Francisco Mendez-Marin, aki kevesebb mint egy hónapja volt házas a feleségével, azt mondta a rendőröknek, hogy „köteles” volt megölni a 20 éves Karla Rangelt – részletezte a lawandcrime.
Mint kiderült, a hatóságok március 18-án hajnali 4:40-kor vonultak ki a pár lakóházához, miután hívást kaptak egy rendbontásról.
Amikor a rendőrök beléptek a lakásba, ott találták a vérben úszó férjet, egy másik személyt, valamint feleséget, aki nem reagált, és tátongó seb volt a nyakán.
A rendőrség szerint egy vérrel borított zsebkés is volt a lakásban, ezért az elkövetőt letartóztatták és a Carrollton Városi Börtönbe vitték.
A férfi azt mondta a vallomásában, hogy „nem tett semmi rosszat, és hogy „köteles voltam megtenni.”
A gyilkos azóta is börtönben van, a következő tárgyalási időpontját nem hozták nyilvánosságra.
Nyitókép: Dallas megyei seriffhivatal
