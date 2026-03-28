Orbán Viktor: Magyarország energetikai háborút vív Ukrajnával - Videó

Orbán Viktor miniszterelnök a tavalyi nyári interjú után ismét Pityinger László, azaz Dopeman vendége volt. A közismert rapperrel folytatott beszélgetésben a kormányfő számos fontos témáról szót ejtett, többek között a magyar politika aktuális helyzetéről, a választásról, valamint az EU jelenlegi és jövőbeli szerepéről.
A miniszterelnök a legutóbbi EU-s csúcson megvétózta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatási csomagot, amit „nagyon nagy dolognak” nevezett. Az ukránokkal szembeni feltételként azt mondta, hogy ha visszatérnek a decemberi állapothoz, akkor ő is enged a vétóból. Ugyanakkor leszögezte, hogy ezt nem a választások miatt teszi, mivel az energiaszállítások miatt ez létkérdés, nem kampányfogás.
Az ukránoknak vége van
Orbán Viktor szerint Európa bennmaradt az oroszokkal vívott „anyagháborúban”, és abban reménykednek, hogy Oroszországot meg lehet gyengíteni, hovatovább Vlagyimir Putyint is el lehet távolítani. Szerinte azonban mára elszállt a remény, hogy „anyagháborúban” le lehet győzni az oroszokat, miután Donald Trump az iráni háború elindítása után a kőolaj- és földgázéhség közepette feloldott oroszok elleni szankciókat.
Dopeman kérdésére Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy a legutóbbi, Ukrajnával kapcsolatos magyar vétó miatt nem a magyarokat kellene bántani, hiszen nem hazánk zárta el a kőolajvezetéket. Majd megjegyezte, hogy amikor érkezik hazánkba a kőolaj, lesz pénz is Ukrajnának.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóhívással bejelentkezett a legutóbbi EU-csúcson, ő előtte azon gondolkodott, hogyan kellene erre reagálni, majd úgy döntött, bent marad a teremben, de jelzi, hogy nem ért egyet az ukránokkal.
Ez azért is volt jó, mert közben lehetett figyelni a többi tagállam vezetőjét és a reakciójukat
– fűzte hozzá a miniszterelnök
A miniszterelnök a finneket és a balti államokat „jawohl-államoknak” nevezte, Robert Fico szlovák miniszterelnökről pedig azt mondta, „kivont karddal” mellé állt, Andrej Babis cseh kormányfő hallgatott, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig állítólag azt mondta, hogy senkinek nem jó, ami most történik, de érthető.
Úgy fogalmazott, hogy az Európai Unióban „a két legkeményebb férfi az két nő”, utalva ezzel Giorgia Meloni olasz és Mette Frederiksen dán kormányfőre. Frederiksent a magyar kormányfő nemzeti alapon álló baloldalinak tartja, mivel migrációellenes, ugyanakkor „oroszellenes, borzalmas ukránpárti”, ezért nehéz vitákat kell vívni vele, de a migráció ügyében egy vonalon vannak.
A franciák elegánsak voltak, a szavazás végén pedig szomorúak
– állapította még meg.
A beszélgetésben szóba került az orosz–ukrán háború jelenlegi állása is, aminek kapcsán Orbán azt mondta, hogy „az ukránok lehúzhatják a redőnyt, konyec, kampó, vége van”, ezt azonban még nem hajlandóak ez európaiak kimondani. Úgy véli, hogy az oroszokat háborúban nem lehet legyőzni, velük tárgyalni kell.
Energetikai háborút vív Magyarország
Orbán Viktor jelezte, hogy
amint újraindul az Ukrajnán keresztüli kőolajszállítás, Magyarország kész felhagyni a vétóval.
A kormányfő megjegyezte azt is, hogy Magyarország energetikai háborút vív Ukrajnával, a kormány pedig már azon dolgozik, hogy akár az áramellátást is elzárja Ukrajna felé, noha ezzel a kárpátaljai magyarok rosszul járnának. Kiemelte, hogy a Barátság kőolajvezeték ügye szerinte „egzisztenciális" kérdés, és úgy számol, hogy Ukrajna előbb fog kifogyni a pénzből, mint Magyarország az olajból.
Orbán Viktor az energiaellátás kérdésében konkrét lépésekről is beszámolt. Elmondása szerint az első szállítmány már megérkezett délről, az Adria-vezetéken keresztül, és megkezdődött a hazai tározók feltöltése.
A miniszterelnök megerősítette a korábbi bejelentést is:
Magyarország leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat. Ha nincs olaj, nincs gáz
Majd hozzátette: szükség esetén további lépések is jöhetnek.
„A következő az áram” – mondta Orbán Viktor, jelezve, hogy Ukrajna villamosenergia-ellátásának jelentős része Magyarországról érkezik. Állítása szerint ezt hat vezetéken keresztül biztosítják, és ha szükséges, ezek lezárását is előkészítik.
A beszélgetésben szóba került az is, hogy a magyar kormány szerint Ukrajna az olajszállítás korlátozásával időt akar nyerni a választásokig. Orbán Viktor úgy fogalmazott: abban bízhatnak, hogy egy esetleges kormányváltás után már nem állna helyre az együttműködés.
Egy falusi csávó Felcsútról
A műsorban Dopeman megkérdezte Orbántól, hogy van-e olyan kérdés, amit nem szívesen hall. A miniszterelnök erre azt mondta, az ő felfogása a munkájáról az, hogy segítsen az embereknek megérteni a világot.
Aki engem meghallgat, az szerintem megérti, hogy mi történik körülötte
– fogalmazott. Mint mondta, nincs olyan kérdés, amiről nem beszél szívesen.
Az interjú végén személyesebb hangra váltott a beszélgetés. A miniszterelnök saját politikai stílusáról azt mondta:
egy falusi csávó vagyok Felcsútról, aki ha városba ér, utcai harcos lesz.
Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala
