Kiugrott az egyetem ablakán egy 25 éves hallgató, felkavaró felvételek készültek a helyszínen

Különös és rettenetes eset rázta meg Szerbiát péntekre virradóra. Csütörtök éjszaka fél tizenegy körül kiesett egy 25 éves nő a Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyik ablakán, és szörnyethalt – írta szerb lapok beszámolói alapján a vajdasági Délhír.info.

A tragédia előtt nem sokkal pirotechnikai eszközök léptek működésbe az épület ötödik emeletén, a rendőrség feltételezése szerint ezt követően ugrott ki az ablakon a fiatal.



A helyszínre érkező egyenruhások már tehettek semmit, az egyetem előtti téren holtan találták a nőt, aki nagy valószínűséggel az intézmény hallgatója volt.

Az illetékes ügyészség vizsgálatot rendelt el a tragédiával kapcsolatban. A bölcsészettudományi karon pénteken minden tanóra elmaradt.