2026. március 27. péntek, Hajnalka
12°C Budapest
szülés
pályaudvar
rendőrség

A pályaudvar közepén szült egy nő, videón a hihetetlen eset

Járőrök lettek figyelmesek a vérző asszonyra.
2026. március 27., péntek 13:51
Vágólapra másolva!

A nagyközönség szeme láttára jött világra egy gyerek csütörtökön hajnalban Pozsonyban, a főpályaudvaron – számolt be közösségi oldalán a szlovák rendőrség.

A rendőrök akkor figyeltek fel a vajúdó édesanyára, amikor a földön ülve zavartan kiabálni kezdett. Az egyenruhások közelebb érve a bolgár asszonyhoz látták, hogy vérzik, majd röviddel ezt követően meg is született a kicsi.


A hivatalos személyek azonnal segítséget hívtak, és a mentők kiérkezéséig megpróbálták maguk kézben tartani a helyzetet. Szerencsére a szakemberek néhány percen belül ott voltak, és az anyát a babával együtt további ellátásra kórházba szállították.

A Pozsonyi Egyetemi Kórház tájékoztatása alapján a csecsemő egészséges, az asszony pedig bár sokkot kapott a vasútállomáson, állapota a körülményekhez képest stabil. 

 

Tovább a címoldalra