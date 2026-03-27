A pályaudvar közepén szült egy nő, videón a hihetetlen eset
A nagyközönség szeme láttára jött világra egy gyerek csütörtökön hajnalban Pozsonyban, a főpályaudvaron – számolt be közösségi oldalán a szlovák rendőrség.
A rendőrök akkor figyeltek fel a vajúdó édesanyára, amikor a földön ülve zavartan kiabálni kezdett. Az egyenruhások közelebb érve a bolgár asszonyhoz látták, hogy vérzik, majd röviddel ezt követően meg is született a kicsi.
A hivatalos személyek azonnal segítséget hívtak, és a mentők kiérkezéséig megpróbálták maguk kézben tartani a helyzetet. Szerencsére a szakemberek néhány percen belül ott voltak, és az anyát a babával együtt további ellátásra kórházba szállították.
A Pozsonyi Egyetemi Kórház tájékoztatása alapján a csecsemő egészséges, az asszony pedig bár sokkot kapott a vasútállomáson, állapota a körülményekhez képest stabil.
