Nacsa Lőrinc: A külhoni magyarokra is szükség van, hogy meg tudjuk védeni az országot

Egy ilyen kormány háborúba rángatná Magyarországot, elvenné a magyarok pénzét, minden erejével szétverné a nemzeti egységet és kitaszítaná a külhoni magyarokat ismét, mert az ő érdekük az, hogy a magyar nemzet gyenge és engedelmes legyen

– tette hozzá.

Nacsa Lőrinc arra kéri a külhoni magyarokat, hogy szavazzanak a Fideszre annak érdekében, hogy megvédhessék az egységes magyar nemzetet és a közösen elért eredményeket.

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok mától adhatják le levélszavazatukat.

A válaszboríték személyesen leadható bármely külképviseleten a külképviseleti szavazás teljes ideje alatt (általában 6 és 19 óra között), az erre kijelölt helyi irodákban, valamint Magyarországon, a kijelölt átvevőhelyeken a szavazás napján 6 és 19 óra között, függetlenül attól, hol vették át a levélcsomagot, akár mások szavazatával együtt is, vagy postán ingyen feladható úgy, hogy legkésőbb április 12-én 19 óráig megérkezzen. Hozzátette, egyes külképviseleteken a levélcsomag átvétele és a szavazás helyben, meghosszabbított nyitvatartással is lehetséges.