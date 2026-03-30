Horrorbaleset történt az M4-esen, megrázó videót tettek közzé
Vérfagyasztó balesetet rögzített egy forgalomfigyelő kamera az M4-es autóúton. A megdöbbentő felvételt a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán hétfőn.
Mint írták, az eset még március 18-án kora délután, a gyorsforgalmi út Kisújszállás felé vezető oldalán történt. Egy kisteherautó műszaki hiba miatt leállt a külső sávban, majd nem sokkal ezután érkezett egy kamion, amelynek sofőrje szinte fékezés nélkül hátulról letarolta a dobozos kocsit.
A videót elnézve a csodával tűnik egyenértékűnek, hogy senki sem sérült meg a balesetben.
Az MKIF Zrt. a történtek kapcsán több dologra is felhívta a figyelmet, és hasznos tanácsokkal látta el a vezetőket arra az esetre, ha műszaki probléma adódna menet közben, és arra is, ha az előttük haladókat érné utol a technika ördöge.
