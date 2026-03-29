Riasztást adtak ki az ország felére, napokig tarthat az extrém idő

A hirtelen jött tavaszias időjárás a napokban elromlott, továbbra is erősen felhős, borult időre számíthatunk többfelé esővel, záporesővel – közölte a HungaroMet.

Az eső mellett a szél is feltámad, az ország teljes nyugati felére figyelmeztetést adtak ki, ugyanis a Dunántúl északi, északnyugati részén viharos, akár 70-85 km/h széllökések várhatóak a délután folyamán.

A Balaton térségében még ennél is erősebb, 90 km/h széllökés is előfordulhat, ami bár estétől veszít erejéből, éjszaka is erős marad a légmozgás a Dunántúl jelentős részén.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között várható, de az ország keleti részén ennél melegebb is lehet. Késő este 5 és 12 fok közötti értékek valószínűek.