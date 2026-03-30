Meghalt Nádasdy Ádám

Hosszas betegség után vasárnap 79 éves korában elhunyt Nádasdy Ádám nyelvész, költő és műfordító - közölte a család kérésére Török András Budapest-történész, a Fortepan menedzsere hétfőn az MTI-vel.
2026. március 30., hétfő 08:28
Nádasdy Ádám, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, a Magvető Kiadó szerzője volt. 

Török András a hozzátartozók kérését tolmácsolva azt írta: "a gyászoló család a sajtó és a közvélemény megértését kéri, hogy ezekben a nehéz napokban nyilatkozattételért ne keressék őket".

Forrás: MTI

 

