Termékvisszahívás - Súlyos betegséget okozhat ez a népszerű termék
Egészséges embereknél súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat.
2026. március 27., péntek 17:56
Gyorsfagyasztott fűszernövényeket hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság – közölték a Facebook-oldalukon.

A hatósági ellenőrzés kimutatta, hogy a termékben nem zárható ki Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.


Termék megnevezése: ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban (8-fűszer)

Minőségmegőrzési idő: 2028.01.20. 

Gyártó: Clama GmbH & Co.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A baktérium Shiga-toxint termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat. 

Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.

A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot. 

A szakemberek kérik, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azokat ne fogyasszák el.

