Termékvisszahívás - Súlyos betegséget okozhat ez a népszerű termék
Gyorsfagyasztott fűszernövényeket hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság – közölték a Facebook-oldalukon.
A hatósági ellenőrzés kimutatta, hogy a termékben nem zárható ki Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Termék megnevezése: ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban (8-fűszer)
Minőségmegőrzési idő: 2028.01.20.
Gyártó: Clama GmbH & Co.
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
A baktérium Shiga-toxint termelhet, amely az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, vastagbélgyulladást okozhat.
Egészséges emberek a fertőzést sokszor enyhe tünetekkel vészelik át, azonban legyengült szervezetben súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.
A megfelelő hőkezelés (alapos sütés-főzés) elpusztítja a baktériumot.
A szakemberek kérik, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azokat ne fogyasszák el.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
