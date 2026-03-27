Termékvisszahívás - Súlyos betegséget okozhat ez a népszerű termék

Gyorsfagyasztott fűszernövényeket hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság – közölték a Facebook-oldalukon.

A hatósági ellenőrzés kimutatta, hogy a termékben nem zárható ki Shigatoxin-termelő Escherichia coli (STEC) baktérium jelenléte.

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.



Termék megnevezése: ALL SEASONS Gyorsfagyasztott fűszernövények visszazárható tasakban (8-fűszer)