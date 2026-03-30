Liptai Claudia
a nagy duett
gesztesi panka

Élő adásban fakadt sírva Liptai Claudia, megvolt rá az oka

Élő adásban fakadt sírva Liptai Claudia, megvolt rá az oka
A műsorvezető nem tudta visszatartani a könnyeit.
2026. március 30., hétfő 08:49
Érzelmes pillanatokban nem volt hiány A Nagy Duett elődöntőjében vasárnap. Többeknél is eltört a mécses. 

Elsőként Gesztesi Panka pityeregte el magát miután a Skyfall című slágert énekelték Kovács Áronnal, és utána kiváló értékelést kaptak a zsűritől.

Azonban nemcsak a bájos egyetemista szemébe szöktek könnyek.

A veszély zónába végül ők illetve Barnai Judie és Curtis jutottak.


 A szavazatok ekkor lenullázódtak, és a nézőknek mindössze két percük maradt arra, hogy továbbjuttassák kedvencüket. Végül Curtiséknek kellett búcsúznia, így Judie is meghatódott.

Ekkor már Liptai Claudia sem bírta tovább, aki az örömtől, a büszkeségtől sírta el magát. A műsorvezetőt annyira megérintette lánya továbbjutása, hogy Tilla vigasztalta.

Egy meglepő bejelentés pedig még maradt a végére, vasárnap az összes eddig kiesett páros küzd meg azért, hogy valamelyikük vigaszágon bejuthasson a döntőbe.


Nyitókép: TV2 A Nagy Duett

 

