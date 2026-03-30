Kiszivárgott a Tisza titkos energiaterve: eltörölnék a védett üzemanyagárat és a rezsicsökkentést, de jönne egy húsbavágó adó is
Új adó, drága benzin, drága rezsi – kitálalt a Tisza terveiről Magyar Péter volt embere
Csercsa Balázs hétfőn reggel közzétette a Tisza energiaátállási tervét, ami végleg kivezetné az orosz energiát, illetve teljesen átállna a brüsszeli energiapolitikára. A pártban azt tervezik, hogy a választást követően azonnal elkezdik az olcsó orosz energiáról való leválást.
A publikált dokumentumok szerint ki kell vezetni az üzemanyagok benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett piaci árat kell bevezeti, emellett a MOL finomító átállítását is elvégeznék, az így keletkező költségek fedezésére pedig új „energiafüggetlenségi adót” vezetnének be. Az új adónem a megtakarításokat terhelné 1-1,5 %-os adóval.
Közben az MVM privatizációját is elő akarják készíteni, az államhoz visszahúzható MOL részvényeket pedig újra értékesíteni akarják. A kommunikációs stratégia is megszületett: mindent a Fidesz elhibázott energiapolitikájára akarják fogni.
Sokaknak elegük van a Tiszában abból, hogy az újonnan érkezettek már most úgy viselkednek, mint akiknek kezében van a korlátlan hatalom. Befújta hozzám a szél Kapitány István csapatának legújabb anyagát. A valóságot persze most is elhallgatnák. Amire készülnek, arról a Tisza szavazói semmit sem tudnak. Éppen az ilyenek miatt lett elegem a Tisza Pártból
- fogalmazott a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
+Ez is érdekelheti
