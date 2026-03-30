Új adó, drága benzin, drága rezsi – kitálalt a Tisza terveiről Magyar Péter volt embere

Csercsa Balázs hétfőn reggel közzétette a Tisza energiaátállási tervét, ami végleg kivezetné az orosz energiát, illetve teljesen átállna a brüsszeli energiapolitikára. A pártban azt tervezik, hogy a választást követően azonnal elkezdik az olcsó orosz energiáról való leválást.

A publikált dokumentumok szerint ki kell vezetni az üzemanyagok benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett piaci árat kell bevezeti, emellett a MOL finomító átállítását is elvégeznék, az így keletkező költségek fedezésére pedig új „energiafüggetlenségi adót” vezetnének be. Az új adónem a megtakarításokat terhelné 1-1,5 %-os adóval.



Közben az MVM privatizációját is elő akarják készíteni, az államhoz visszahúzható MOL részvényeket pedig újra értékesíteni akarják. A kommunikációs stratégia is megszületett: mindent a Fidesz elhibázott energiapolitikájára akarják fogni.