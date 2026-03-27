Brutális állapotok uralkodnak a Balatonnál, ennek már a fele sem tréfa – Videó

Egy csapásra megváltozott az ideáig tapasztalt csendes, nyugodt, fokozatosan melegedő márciusi időjárás, és szinte minden a feje tetejére állt hazánkban.

A magasabban fekvő területeken, elsősorban a Dunántúlon egy rövid időre még a tél is visszatért, és hó borította be a hegyeket, a Balatonnál pedig orkán erejű széllökések pusztítanak.

Az Időkép által pénteken közzétett videó Balatonmáriafürdőn készült, ahol a szél kis túlzással kifújta a tavat a medréből. Fonyódon, csakúgy, mint hajnalban Sárospatakon, 130 kilométer per órás lökéseket mértek, így nem csoda, hogy a vízpermet elérte néhány fa törzsét is a parton.



Keszthelyen 116, Királyegyházán 120 kilométer per órás szelet regisztráltak, de a Dunántúlon jóformán alig volt hely, ahol 100 alá ment volna ez az érték.