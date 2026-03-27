Brutális állapotok uralkodnak a Balatonnál, ennek már a fele sem tréfa – Videó
Egy csapásra megváltozott az ideáig tapasztalt csendes, nyugodt, fokozatosan melegedő márciusi időjárás, és szinte minden a feje tetejére állt hazánkban.
A magasabban fekvő területeken, elsősorban a Dunántúlon egy rövid időre még a tél is visszatért, és hó borította be a hegyeket, a Balatonnál pedig orkán erejű széllökések pusztítanak.
Az Időkép által pénteken közzétett videó Balatonmáriafürdőn készült, ahol a szél kis túlzással kifújta a tavat a medréből. Fonyódon, csakúgy, mint hajnalban Sárospatakon, 130 kilométer per órás lökéseket mértek, így nem csoda, hogy a vízpermet elérte néhány fa törzsét is a parton.
Keszthelyen 116, Királyegyházán 120 kilométer per órás szelet regisztráltak, de a Dunántúlon jóformán alig volt hely, ahol 100 alá ment volna ez az érték.
Pénteken egész nap első- és másodfokú riasztások voltak érvényben több nyugati és északkeleti vármegyében.
+Ez is érdekelheti
Pánik az Andrássy úton, fegyverrel mászkált egy férfi az utcán
Termékvisszahívás - Súlyos betegséget okozhat ez a népszerű termék
Gyászba borult Eger, köztiszteletben álló embertől vesznek végső búcsút
Lángok között találtak egy idős férfit a XII. kerületben, fotókon a borzalmas állapotok
Halálra kínoztak egy rabot egy budapesti börtönben
Kitálalt egy volt ukrán ügynök: Exkluzív részleteket árult el a TV2-nek Zelenszkij piszkos pénzeiről
Dráma Zamárdinál, hatalmas fák dőltek a vasúti sínekre - Videó
Dühében megölte a tinilányt, mert úgy tudta, hogy gyermekével várandós
E-roller miatt égett le egy kaposszekcsői lakás - Fotók
Orkánerejű szél csapott le a Balatonra - Kettészakadt az ország időjárása
Fogorvosi székben halt meg egy férfi Debrecenben, büntetőeljárás indult