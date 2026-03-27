2026. március 27. péntek, Hajnalka
Hatalmas lángok Miskolcon: egy társasház tetőszerkezete gyulladt ki Selyemrétnél

Hatalmas lángok Miskolcon: egy társasház tetőszerkezete gyulladt ki Selyemrétnél
A lakók kimenekültek a lángoló házból.
2026. március 27., péntek 19:40
Hatalmas lángok csaptak fel pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Miskolcon a Selyemréti Strandfürdő melletti társasházban – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál.

Mint kiderült, a Bajcsy-Zsilinszky úton egy négyszintes társasház tetőszerkezete kapott lángra, de szerencsére éppen nem tartózkodott senki a kigyulladt lakásban.

Az épületet 22 személy hagyta el, akik annyira megijedtek, hogy még időben elhagyták a lakásaikat.


Helyi és kazincbarcikai tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik a heves szél ellenére a lánggal égést már megfékezték, jelenleg pedig a tetőszerkezet bontása zajlik, hogy felkutassák az izzó-parázsló részeket.


Miskolc polgármestere, Tóth-Szántay József is megszólalt az esettel kapcsolatban, és biztosította az érintett lakásban élőket, hogy haladéktalanul gondoskodni fog a család átmeneti elhelyezéséről.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

