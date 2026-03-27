Pánik az Andrássy úton, fegyverrel mászkált egy férfi az utcán

Nagy riadalmat okozott egy férfi pénteken délelőtt Békéscsaba belvárosában. A feltehetőleg ittas járókelő egy töltetlen airsoft fegyverrel sétált fel-alá az Andrássy úton, közben pedig többször is az ég felé emelte azt.

A Békés Vármegyei Hírportál úgy értesült a rendőrségtől, hogy a különös alak nem fenyegetett senkit, egyszerűen csak gyalogolt fegyverrel a kézben.

Az egyenruhások aztán őrizetbe vették a férfit, aki ellen garázdaság miatt indult eljárás. Akár már három napon belül bíróság elé is állíthatják.

A nyitókép illusztráció: MTI/Donka Ferenc