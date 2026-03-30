Váratlan bejelentést tett a TV2, még két hét van hátra

Meglepő fordulattal zárult A Nagy Duett vasárnap esti adása. Liptai Claudia és Till Attila bejelentése minden eddigi számítást felülírt, ugyanis mint közölték, a TV2 sikerműsora nem ér véget a következő héten.

A döntőbe jutott párosok pihenhetnek egy hetet, és készülhetnek az utolsó megméretése, az eddig kiesett duók ugyanakkor visszatérnek, és megküzdenek azért, hogy negyedikként bekerüljenek a fináléba.



Judie és Curtis a színpadon állva vette tudomásul, hogy mégsem búcsúznak a versenytől, hanem egy új esélyt kapnak a végső győzelemre, és ez egy kicsit váratlanul is érte őket, a rapper pedig egyenesen kijelentette, hogy már szívesen pihent volna.