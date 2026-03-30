Csaknem kétmillió forintjába kerülne egy magyar családnak amit a tiszás Kapitány bejelentett

Kapitány István nem titkolta, hibás döntésnek tartja a januárban bevezetett rezsistopot
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint akinek van füle hallja, akinek van szeme látja: a Tisza nemcsak a magyar családok békéjét és biztonságát, de a pénzét is keményen fenyegeti. Brüsszel, Ukrajna és a multik kedvéért kizsebelnék a magyar családokat.
2026. március 30., hétfő 09:28
Laza 1, millió forintjába kerülne egy magyar családnak, amit a tiszás Kapitány mond − állítja Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Facebook-oldalán.

Nem kell rezsicsökkentés. 

Nem kell a benzinre védett ár.

Nem kell árréscsökkentés

 – gyakorlatilag ezt mondta a minap a Tiszába ejtőernyőztetett Kapitány István. Szerinte a kormány túl sokszor avatkozik bele a multik dolgába − írja Szalai és hozzáteszi, ezeket az intézkedéseket azért hozta a kormány, hogy megvédje a magyar családokat, nyugdíjasokat, vállalkozásokat a háborús áremelkedésektől.

A Shell-részvényeken milliárdos Kapitány István aligha tudja mennyibe is kerül az üzenete egy átlagos magyar családnak, ezért kiszámoltam 

− fogalmaz a főtanácsadó. 

Vegyünk egy kétgyermekes családot, ahol a szülők átlagkeresetűek. Az árréscsökkentés, a védett üzemanyagár és a rezsivédelem eltörlése évente átlagosan 1,8 millió forintot venne ki a pénztárcájukból.

1. A rezsicsökkentés eltörlése azt jelentené, hogy a jelenlegi, évi nagyjából 250-350 ezer forintos rezsiköltség egy négytagú családnál akár megközelítené az 1 millió forintot is, ami legalább 600 ezer forintos többlet. Arról nem beszélve, hogy a Tisza az ukránok és Brüsszel kedvéért teljesen levágná az országot az olcsóbb orosz energiáról, ami hatalmas kiesés ellátási zavarokat is okozhat, s még nagyobb, akár négyszeres rezsit jelenthetne mindenkinek.

2. Az olajválság és az ukrán olajblokád miatt a védett ár nélkül már Magyarországon is elszabadult volna benzin ára. A védett üzemanyagár nélkül a benzin ára könnyen 1000 Ft/liter körül alakulhatna; egy átlagos autóhasználat mellett ez évi 600–900 ezer forinttal növelné a család kiadásait. (Átlagos használatnál az első autóra számolhatunk 18 ezer km/év futással és 8 literes fogyasztással, a másodiknál felével.)

3. Az árréscsökkentést a nagy élelmiszerláncok indokolatlanul magas árrése ellen vezette be a kormány. Az árréscsökkentés megszüntetése pedig azt eredményezné, hogy a boltok magasabb árréseket érvényesítenek, ami egy átlagos családnál évi 180–360 ezer forinttal drágább bevásárlást jelentene.

Ha mind ehhez még hozzáadjuk a Tisza megszorító csomagjának többi elemét, amit politikusaik és szakértőik emlegetnek (az SZJA-emelése, a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése), akkor a tiszás elvonás mértéke brutális − jelenti ki Szalai. 

Évi több millió forintot vennének el egy kétgyermekes családtól!

„Akinek van füle hallja, akinek van szeme látja: a Tisza nemcsak a magyar családok békéjét és biztonságát, de a pénzét is keményen fenyegeti. Brüsszel, Ukrajna és a multik kedvéért kizsebelnék a magyar családokat! Ne hagyjuk!” − írja a főtanácsadó.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra