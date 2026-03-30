Csaknem kétmillió forintjába kerülne egy magyar családnak amit a tiszás Kapitány bejelentett

1. A rezsicsökkentés eltörlése azt jelentené, hogy a jelenlegi, évi nagyjából 250-350 ezer forintos rezsiköltség egy négytagú családnál akár megközelítené az 1 millió forintot is, ami legalább 600 ezer forintos többlet. Arról nem beszélve, hogy a Tisza az ukránok és Brüsszel kedvéért teljesen levágná az országot az olcsóbb orosz energiáról, ami hatalmas kiesés ellátási zavarokat is okozhat, s még nagyobb, akár négyszeres rezsit jelenthetne mindenkinek.

2. Az olajválság és az ukrán olajblokád miatt a védett ár nélkül már Magyarországon is elszabadult volna benzin ára. A védett üzemanyagár nélkül a benzin ára könnyen 1000 Ft/liter körül alakulhatna; egy átlagos autóhasználat mellett ez évi 600–900 ezer forinttal növelné a család kiadásait. (Átlagos használatnál az első autóra számolhatunk 18 ezer km/év futással és 8 literes fogyasztással, a másodiknál felével.)

3. Az árréscsökkentést a nagy élelmiszerláncok indokolatlanul magas árrése ellen vezette be a kormány. Az árréscsökkentés megszüntetése pedig azt eredményezné, hogy a boltok magasabb árréseket érvényesítenek, ami egy átlagos családnál évi 180–360 ezer forinttal drágább bevásárlást jelentene.