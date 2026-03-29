Brutális időjárási hullámvasút, a húsvét nagy meglepetést tartogat
Ripityára törtek egy luxusautót Bakonyszentkirálynál, megszakad a szívünk a látványtól
Letaglózó balesetről számolt be a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság a Facebook-oldalán, egy Corvette sportkocsi szombaton kidöntött egy villanyoszlopot a Veszprém vármegyei Bakonyszentkirályon.
Az autó totálkáros lett, az oszlop kidőlt, de a hatóságok információja alapján a kocsi utasai saját lábukon szálltak ki a járműből.
A baleset körülményeit a Veszprém vármegyei rendőrök vizsgálják.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
