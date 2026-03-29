2026. március 29. vasárnap, Auguszta
7°C Budapest
baleset
villanyoszlop
luxusautó

Ripityára törtek egy luxusautót Bakonyszentkirálynál, megszakad a szívünk a látványtól

A sofőr valószínűleg nem bírt a lovakkal.
2026. március 29., vasárnap 16:34
Frissítve: 2026. március 29., vasárnap 16:36
Vágólapra másolva!

Letaglózó balesetről számolt be a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság a Facebook-oldalán, egy Corvette sportkocsi szombaton kidöntött egy villanyoszlopot a Veszprém vármegyei Bakonyszentkirályon.


Az autó totálkáros lett, az oszlop kidőlt, de a hatóságok információja alapján a kocsi utasai saját lábukon szálltak ki a járműből.

A baleset körülményeit a Veszprém vármegyei rendőrök vizsgálják.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra