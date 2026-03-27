2026. március 27. péntek, Hajnalka
Gyászba borult Eger, köztiszteletben álló embertől vesznek végső búcsút

Óriási veszteség érte a helyi sportéletet.
2026. március 27., péntek 14:59
Szomorú hírt volt kénytelen tudatni a szurkolókkal és a közvéleménnyel az Eger SE. A klub honlapján megjelent közlemény szerint csütörtökön 69 éves korában meghalt Kugler Gyula, az együttes örökös szertárosa.

A helyiek körében csak Kugiként emlegetett férfi évtizedeken át szolgálta szeretett futballcsapatát, és velük volt jóban-rosszban egyaránt. 

Amikor 2005-ben újraalapították a klubot, és elindultak a nulláról, már biztos volt, hogy Kugi lesz a szertáros. Azt ezt követő évek a fokozatos építkezésről szóltak, és a megyei másodosztály megnyerésétől a hevesiek meg sem álltak egészen az NB I-es szereplésig.


Kugler Gyulát szinte mindenki ismerte, és ő is jóformán mindenkit ismert a régióban, így többször is tudósított a Heves Megyei Hírlap olvasóközönségének.

2022-ben vonult nyugdíjba, utolsó munkanapján pedig díszsorfalat álltak neki a stadionban a csapatok. 

A felnőtt futballisták mellett az utánpótlást is élénk figyelemmel kísérte, sőt, még a szurkolók körében is annyira tisztelték, hogy rendszeresen hivatalos volt az összejöveteleikre. 

Nyugodj békében, Kugi! Örökre Te osztod a mezeket! 

– búcsúztak tőle az egri sportegyesület honlapján.

 

