Gyászba borult Eger, köztiszteletben álló embertől vesznek végső búcsút

Szomorú hírt volt kénytelen tudatni a szurkolókkal és a közvéleménnyel az Eger SE. A klub honlapján megjelent közlemény szerint csütörtökön 69 éves korában meghalt Kugler Gyula, az együttes örökös szertárosa.

A helyiek körében csak Kugiként emlegetett férfi évtizedeken át szolgálta szeretett futballcsapatát, és velük volt jóban-rosszban egyaránt.

Amikor 2005-ben újraalapították a klubot, és elindultak a nulláról, már biztos volt, hogy Kugi lesz a szertáros. Azt ezt követő évek a fokozatos építkezésről szóltak, és a megyei másodosztály megnyerésétől a hevesiek meg sem álltak egészen az NB I-es szereplésig.



Kugler Gyulát szinte mindenki ismerte, és ő is jóformán mindenkit ismert a régióban, így többször is tudósított a Heves Megyei Hírlap olvasóközönségének.