2026. március 29. vasárnap, Auguszta
7°C Budapest
Szekszárd
pláza
tűzoltók

Dráma Szekszárdon: menekültek az emberek az utcára

Gyorsan intézkedtek.
2026. március 29., vasárnap 15:17
Frissítve: 2026. március 29., vasárnap 16:20
Vágólapra másolva!

Ki kellett üríteni a Tolna vármegyei Szekszárd egyik legnagyobb bevásárlóközpontját – közölte a Tolna vármegyei hírportál.

Nagy volt a riadalom, ugyanis megszólalt egy füstérzékelő egy szekszárdi üzletben, ezért a dolgozók minden vásárlót kiküldtek az épületből.

A helyszínre tűzoltók is érkeztek, de kiderült, hogy csupán egy a mikrohullámú sütőben felejtett étel kezdett el füstölni beindítva az érzékelő berendezést, így a lánglovagoknak nem kellett beavatkozniuk.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra