Dráma Szekszárdon: menekültek az emberek az utcára

Ki kellett üríteni a Tolna vármegyei Szekszárd egyik legnagyobb bevásárlóközpontját – közölte a Tolna vármegyei hírportál.

Nagy volt a riadalom, ugyanis megszólalt egy füstérzékelő egy szekszárdi üzletben, ezért a dolgozók minden vásárlót kiküldtek az épületből.

A helyszínre tűzoltók is érkeztek, de kiderült, hogy csupán egy a mikrohullámú sütőben felejtett étel kezdett el füstölni beindítva az érzékelő berendezést, így a lánglovagoknak nem kellett beavatkozniuk.

