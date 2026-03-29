Ripityára törtek egy luxusautót Bakonyszentkirálynál, megszakad a szívünk a látványtól
Brutális időjárási hullámvasút, a húsvét nagy meglepetést tartogat
A jövő hét első felében még erősen felhős, borult lesz az ég, többfelé lehet eső, és az erős szél mellett a hőmérséklet kedden csak 6 és 11 Celsius-fok között alakul. Szerdától csökken a csapadék esélye és melegedés kezdődik, húsvétvasárnap már többnyire napos időre van kilátás 15-20 Celsius-fokos csúcshőmérséklettel - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.
Hétfőn jobbára erősen felhős vagy borult marad az idő. Az ország keleti kétharmadán többfelé várható eső, zápor, a legtöbb - tartós - csapadék nagyobb eséllyel a déli tájakon hullhat, egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet, míg nyugatabbra kevesebb helyen eshet. Az északi, északnyugati szél többfelé lesz erős, de viharos lökések már csak a Balatonnál és Sopron térségében valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 13 fok között várható, északkeleten, keleten lehet ennél pár fokkal melegebb, míg a tartósan csapadékos helyeken hidegebb idő.
Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor, a csapadék esélye az Alpokalján és a Kisalföldön a legkisebb. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon, a Bakony és a Balaton térségében viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 6, délután 6 és 11 fok között alakul.
Szerdán is többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd északkelet felől csökken a felhőzet, késő estére a legtöbb helyen már gyengén felhős idő várható. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, de délután már minimális a csapadék esélye. Az északkeleti szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0 és plusz 7, délután 9 és 15 fok között lesz.
Csütörtökön változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel, de néhol előfordulhat záporeső. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 10 és 16 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Nagypénteken is változóan felhős időre van kilátás többórás napsütéssel, néhol zápor előfordulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 6, délután 12 és 17 fok között valószínű.
Nagyszombaton többnyire napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, amelyekből néhol kisebb zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul.
Húsvétvasárnap többnyire napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, de csapadék nem várható. A délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Riasztást adtak ki az ország felére, napokig tarthat az extrém idő
Dráma Szekszárdon: menekültek az emberek az utcára
Időjárás-jelentés: Dermesztő előrejelzés érkezett
Mától lehet leadni a levélszavazatokat a kijelölt külképviseleteken
Brutális állapotok uralkodnak a Balatonnál, ennek már a fele sem tréfa – Videó
Hatalmas lángok Miskolcon: egy társasház tetőszerkezete gyulladt ki Selyemrétnél
Pánik az Andrássy úton, fegyverrel mászkált egy férfi az utcán
Termékvisszahívás - Súlyos betegséget okozhat ez a népszerű termék
Gyászba borult Eger, köztiszteletben álló embertől vesznek végső búcsút
Lángok között találtak egy idős férfit a XII. kerületben, fotókon a borzalmas állapotok
Halálra kínoztak egy rabot egy budapesti börtönben