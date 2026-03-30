Bohár Dániel: hívja vissza Magyar Péter a provokátorait
Hidvéghi: Az ukránok pénzelik Magyar Pétert, de a magyarok szavaznak róla
Látták ezt az interjút? Heti 5 millió eurót, azaz 2 milliárd forintot kaphatott az elmúlt hónapokban a Tisza Zelenszkijtől
- kezdtehétfői Facebook-oldalán közzétett videóját Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A bejegyzés szerint egy magát „kiugrott ukrán ügynöknek” nevező személy beszélt arról, hogy állítása szerint az ukrán fél pénzügyi támogatást nyújthatott magyar politikai szereplőknek.
Ismétlem: arról beszél, hogy az ukránok pénzelik Magyar Pétert. Elmondása szerint az elfogott aranykonvojban szállított pénz egy részét is a Tiszának szánták. Azt is állítja, hogy ez a pénz Zelenszkij fekete kasszájából származik, amely felett maga az ukrán elnök rendelkezik
- hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.
A pénzek egy része készpénzben, „fekete táskákban” érkezhetett, és egy elfogott szállítmányhoz is köthető lehet. Emellett banki tranzakciókról is szó esik, amelyek egy speciális rendszeren keresztül történhettek.
Volodimir Zelenszkij neve is felmerül a bejegyzésben, amely szerint a cél egy „irányítható ukránbarát kormány” létrejötte lehet.
A helyzet világos: Az ukránok pénzelik Magyar Pétert, de a magyarok szavaznak róla. Rábízzuk-e az országot egy olyan kétarcú emberre, aki az ukránok és Brüsszel markában van? Aki nem tudná kint tartani hazánkat a háborúból, és aki nem tudná megvédeni a magyarok pénzét. Ne hagyjuk, hogy Zelenszkij alakítson kormányt!
- szólította fel követőit a helyzet mérlegelésére a politikus.
Nyitókép: Hidvéghi Balázs Facebook-oldala
